千字文控「長官性侵」輕生亡！執行長不起訴　新北衛生局說話了

▲衛生局女員工墜樓亡。（圖／翻攝臉書、記者游宗樺攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市政府衛生局一名林姓女雇員2020年7月3日深夜，從衛生局頂樓墜落身亡，林女在尋短前還在臉書控訴長照機構擔任執行長的廖男性侵，林女父母事後對他提告，新北地檢署調查後認定證據不足，今不起訴處分，新北市衛生局得知後表示「深感難過及遺憾，尊重司法單位偵辦結果」。

擔任約聘雇員的林女當天被衛生局主管約談後，跑到衛生局9樓頂墜落輕生，留下一團迷霧。事發前6小時曾於臉書PO出千字長文，指控廖姓執行長，「想到你用強暴、謊言、暴力、背叛毀了我的人生，你卻還有家庭可以回，還有無知的群眾可以靠，而我的傷痛要回歸給誰...」

事後林女父母對廖男提告強制性交、致人羞憤自殺等罪；檢方調查偵結，表示從2人出遊照片、及雙方對話內容等，並未發現有積極證據認定廖男曾對林女有強制性交犯行，雖林女已經身亡，惟尚難認定被害人死亡與2人發生性行為有因果關係，今處廖男不起訴。

新北市衛生局得知結果後也做出回應，「關於本局同仁發生事故，本局深感難過及遺憾，在發生之後亦主動配合並協助檢調單位進行調查，也協助家屬後續事宜。關於本案結果，尊重司法單位偵辦結果」。

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