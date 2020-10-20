案發現場／大園空難202人罹難　記者衝現場...踩到滿地殘軀碎肉！

▲華航676班機重飛失敗墜落後衝出跑道圍牆，一路撞上民宅造成202人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳豐德／綜合報導

1998年2月16號，華航一架編號676的空中巴士客機從峇里島飛回台灣中正國際機場時，因為機長執行重飛時失誤，造成飛機失速當場墜落，並衝出跑道圍牆道跑到國際路上，撞上計程車及民宅後爆炸，機上人員包含時任央行總裁許遠東共196人全數罹難，共計造成202人死亡，俗稱大園空難，為台灣史上第二慘重的空難意外。

大園空難意外的失事主要原因，為機長駕駛空中巴士A300B4-622R型客機在降落時，不慎關閉自動駕駛系統而不自知，降落前塔台與副機長通話還錄下關閉時所發出的「鈴鈴」兩聲警示。而因飛機當時高度過高，機長準備開始重飛程序，卻因自動駕駛關閉，重飛後有長達11秒的時間飛機無人控制導致仰角過高，飛機失速朝地面墜落，機師取回控制權時已來不及，只終飛機墜毀跑道，衝到國際路二段上並撞毀民宅。

▼化學泡沫下藏著的卻是罹難者碎肉及殘軀。（圖／達志影像／美聯社）

資深記者回憶，「我那時候根本沒跑過空難啊，整台飛機摔下來的『現場』該長什麼樣子，完全沒有概念！」抱著忐忑不安的心趕赴現場，一下車腳踏踩在地上，他心裡就有一股說不明白的不對勁，踏著的雖然是一層白色化學泡沫，但隔著鞋子傳來的觸感卻不單純，直到泡沫漸散才發現原來滿地全是殘軀、碎肉。

為了當下任務，記者一邊前進，一邊默念著「如果我有踩到你真的很對不起，我也是來採訪的，來幫忙大家能夠早點回家，能跟家人團圓」。空氣中瀰漫著汽油燃燒的味道，以及難以形容的烤肉味，卻聞不到屍體的血腥氣息；不知何故，現場出現了一大群野狗，對著化學泡沫內不斷嗅聞，狀似覓食，目睹此景他內心出現了不好的想法，但這群野狗卻怎麼也趕不走……

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▼我在案發現場第一集談「大園空難」，協力主持為資深記者黃泊川。（圖／突發中心攝）

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