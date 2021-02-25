快訊／新北衛生局女職員墜樓…千字文控「長官性侵」！檢調結果出爐

▲林女當天深夜於衛生局大樓頂樓墜落身亡。（圖／記者游宗樺攝、翻攝臉書）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市政府衛生局一名林姓女員工去年7月3日深夜輕生，自衛生局頂樓9樓墜下身亡，林女在尋短前6小時還在臉書PO出千字長文，控訴長官、在某長照機構擔任執行長的廖男性侵，全案曝光後引起社會關注。林女父母事後對廖男提出告訴，惟廖男否認犯行，且新北地檢署調查後也認定證據不足，今處以不起訴處分。

林女輕生前曾於臉書PO出千字長文，指控廖姓執行長，「想到你用強暴、謊言、暴力、背叛毀了我的人生，你卻還有家庭可以回，還有無知的群眾可以靠，而我的傷痛要回歸給誰…」、「那天他宿醉強暴了我，把我從廁所拖到客廳再扛到房間，他嘴上說著：『再一下下就好』，他的動作卻沒有停過，掙扎了一個小時後，他達成了，並且用飛快的速度穿好衣物，說跟家人有約要出去玩，留下一片狼籍的房間與虛脫的我。」

文章曝光後立即引起社會輿論譁然，廖男資料、背景也迅速遭到網有起底，隨後立即遭長照機構切割，解除執行長職務。對此，廖男事後也針對此案表示，對於林女選擇輕生感到遺憾，儘管對不起妻子、也承認林女是女友，但絕無性侵一事，希望司法能還他公道，讓兩個家庭盡早恢復平靜。

但事後林女父母不甘女兒受辱，提告廖男強制性交、致人羞憤自殺等罪；檢方今調查偵結，表示廖男到案後否認犯行，且從林女家屬提供2人出遊照片、及雙方對話內容等等，並未發現有積極證據認定廖男曾對林女有強制性交犯行；雖林女已經身亡，惟尚難認定被害人死亡與2人發生性行為有因果關係，核與《刑法》第226條第2項構成要件不符，今處廖男不起訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

Her今天推出「華元派對綜合餅乾禮物箱」