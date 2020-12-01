母半夜託夢：好冷！我沒穿衣服在淋雨　她的手伸出後車廂指引破案

記者陳豐德／綜合報導

台北國賓飯店前廚師黃進龍，2009年跟在阿公店工作的女友張淑惠行房時被嘲笑「不夠力」，一氣之下徒手將她勒死，遭判無期徒刑；二哥黃成金是退休警察還幫助棄屍，並擔任軍師與專案小組鬥智。Podcast節目「我在案發現場」揭密偵辦秘辛，黃進龍犯案後根本不敢回家睡覺，深夜就躲在三溫暖店，與家人通話頻頻提到有隻「狗」一直跟著他，刑警研判「狗」就是女友的魂魄的代稱。

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在萬華「阿公店」當經理的張淑惠（52歲）2009年8月23日出門，跟兒子說要到台北找小他7歲的男友黃進龍，不料這一走就是生離死別，她最終都沒活著步入家門。張女失蹤一個禮拜後，兒子等不到母親回家向警方報案，稱夢到媽媽對他說「我好冷！沒有穿衣服在淋雨」。

警方鎖定男友黃進龍涉嫌重大，卻缺乏關鍵跡證，殊不知包含黃進龍的二哥在內，從三姊、三姊夫到四姊通通涉案，還由三姊召開家庭會議，討論如何幫小弟黃進龍善後。二哥黃成金過去是保安警察第五總隊小隊長退休，熟知警方辦案、監聽技巧，指導黃進龍要換一支新手機外，更警告「電話中只能報平安！」

偵查隊長回想，當時隊員查訪案發現場台北市伊通街數日無果，某日在買早餐時，一對也來買早餐情侶見隊員查看辛苦，主動告知「我那天看到兩個男生在搬一個睡袋，準備放到轎車後車廂，在要關門的時候，一隻手突然從車廂伸出來！」專案小組聽了如獲至寶，於是展開進一步追緝……

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►我在案發現場

▼國賓廚師黃進龍因為行房被笑不夠力掐死女友。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼二哥黃成金坐在椅子上談笑自如，與黃進龍前往租車準備棄屍。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼二哥被警方逮捕時羞愧地用衣服遮擋。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼黃進龍被帶往埋屍現場，見到遺體瞬間腿軟跪下懺悔。（圖／記者陳豐德翻攝）

