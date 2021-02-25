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快訊／衛生局女案執行長獲不起訴…家屬吐「337字心聲」：悲憤痛心

▲▼衛生局女員工墜樓亡，摯友親曝「生前相處狀況」。（圖／翻攝臉書、記者游宗樺攝）

▲衛生局女員工墜樓亡，生前控訴遭長官性侵。（圖／翻攝臉書、記者游宗樺攝）

記者李忠憲、戴若涵／台中報導

新北市政府衛生局一名林姓女員工去年7月3日深夜輕生，自衛生局頂樓9樓墜下身亡，林女在尋短前6小時還在臉書PO出千字長文，控訴長官、在某長照機構擔任執行長的廖男性侵，全案曝光後引起社會關注。林女父母事後對廖男提出告訴，惟廖男否認犯行，且新北地檢署調查後也認定證據不足，今處以不起訴處分。對此，林女家屬心情大受影響，發表337字聲明表示，深感悲憤痛心。

家屬聲明如下：

我們今天收到OO(林女名字)一案檢方不起訴的消息，
對此結果，深感悲憤痛心之外，更多有不解。

檢方在偵結前並未傳喚告訴人及告訴代理人到案作最後補充說明，就宣布結案.
覺得地檢署此舉相當不尊重被害者家屬，也質疑是否有違一般行政流程？(僅案發當日有問家屬是提告，以及驗屍時有去聽結果說明外，檢方都沒在找過家屬)
雖然可以聲請再議，但檢方不傳家屬的舉動，讓人無法理解。

然而，最讓人痛心的是，
調閱地檢署的處分書新聞資料後，發現偵辦方向依然是以舊有的性侵
案件角度來去偵辦，對於此案發生後，社會大眾所倡議的權勢性侵的理念完全被摒棄在外，其內容明顯不採納OO生前的遺文，以及相關人證之證詞，對於處分書之說明，讓人感到無視於被害者用寶貴生命換取的的傾訴，對此，被害者家屬感到難以信服，也欠缺對社會大眾一個說明。家屬將盡力聲請再議，以還死者公道，不讓日後的社會有錯誤的典範。

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