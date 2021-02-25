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社會 社會焦點 保障人權

他溫柔喊「妳不用怕」　下秒她哭「會痛不要」...挨告結果曝

▲最容易成為愛情奴隸的3星座女生。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲北市一對男女認識交往後，相約到旅館男友對女友說「不怕」便脫下她的內褲竟挨告。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名女子淚訴自己遭帶往旅館被脫內衣及內褲甚至被撫摸下體，不管自己如何拒絕都沒用，最後竟遭性侵得逞。事發後她憤而跑向警局報案，檢方偵查時男子大聲喊冤表示他們是情侶，是在雙方同意下才發生性關係，甚至隔天還開心一同逛西門町。士林地檢署認為雙方是在交往，並也調解完畢，偵結妨害性自主以不起訴處分。

小芹（化名）指控，2019年3月間認識阿強（化名），同年4月中旬一起入住在北市一間旅館，晚間阿強先撫摸她的背、慢慢脫下她的內衣，並對她說「不怕」、「妳不用怕」等話要她不要緊張，安撫完後阿強竟伸手撫摸她的下體並脫掉內褲，隨即強制性交得逞，事後小芹相當難過並跑到警察局報案。

阿強堅決否認表示，當天他有經過小芹同意才發生性關係，但進行到一半小芹有表示會痛，他也立刻停止，便帶著小芹去逛夜市。再次回到旅館後，阿強得到小芹意願便自然地發生性關係，小芹不但沒拒絕，隔天還主動再要一次。

檢方經查發現，小芹雖然表示當阿強脫下她內衣褲碰觸敏感位置，她有拒絕說不要，甚至當時快哭出來，但阿強要她不要怕，甚至在性行為結束後還一起睡覺。

小芹又於偵查中證稱，2人從2019年3月到5月間交往，是情侶關係，案發當天一開始性行為她有拒絕，阿強也沒繼續，過幾小時後阿強表示想要，她這次並沒有拒絕，雖然過程中她有表示會痛，但阿強有放慢速度，2人事後也一起去逛街回家。

檢方審酌雙方已經調解成立，雖不能排除小芹對於案發日與阿強性行為，是否違反她的意願或是認知差距導致誤會，但阿強辯詞也不是全然無憑，此外沒有積極證據證實阿強有強制性交犯意，故予以不起訴處分。

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