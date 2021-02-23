開學防疫！東吳大學採電子貼紙入校　境外生檢疫一日補500元

▲學生用手機掃瞄QR code就能進入東吳健康關懷系統，採取實聯制入校。（圖／東吳大學提供）

記者崔至雲／台北報導

因應政府防疫政策，東吳大學從開學起進行為期兩週的量溫措施，採取實聯制入校，一改去年發放實體貼紙，今年改用電子貼紙，每日更換不同顏色以利辨別。另外，為減輕外籍生入住檢疫旅館支出，東吳大學每人一晚補助500元。

東吳指出，開學後，外雙溪和城中兩校區一共出動3台紅外線熱像儀，設置10個體溫量測站，每日至少動員72人為全校師生把關，量溫站前張貼QR Code，用手機掃瞄就能進入健康關懷系統，並採取實聯制入校，每日系統將顯示不同顏色的電子貼紙。假若同學出現發燒情況，健康關懷系統將會把學生的系級、姓名通報給健諮中心，讓護理師接手後續工作。開學前，兩校區也已進行大規模的消毒，包括教室、宿舍、校車、公共空間等等。

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▲▼東吳大學設10處量溫站、3台紅外線熱像儀。（圖／東吳大學提供）





針對外籍生方面，東吳說明，配合教育部高規格防疫不入校政策，東吳大學入境台灣的外籍生，將於防疫旅館完成16天的居家檢疫，接著再入住每人一間的學生宿舍5天，住宿費由學校吸收，學生僅需負擔餐費部分；另外，為了體恤學生入住防疫旅館負擔，東吳大學一天補助500元，減輕學生經濟壓力。

▲東吳採實聯制電子貼紙入校 。（圖／東吳大學提供）

▲開學前東吳完成兩校區消毒 。（圖／東吳大學提供）