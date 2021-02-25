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今晨濃霧！元宵夜變天降6度　連假「雨最多」時間出爐

天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局今晨對台中市發布「濃霧特報」。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

228連假天氣「1壞2好」！氣象專家吳德榮提醒，周五元宵節夜晚，東北季風挾冷空氣及水氣開始南下，連假第1天新竹以北、東半部及中部山區有局部雨，入夜雨漸停歇；連假第2天各地好轉為多雲時晴，北海岸、東半部仍有零星少量降雨的機率；連假第3天各地為多雲時晴的天氣。

中央氣象局今天（25日）清晨4時對台中市發布「濃霧特報」，今、周五台灣西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，今晨台中能見度不足200公尺，請注意。

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氣象局預報員張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天氣還算穩定，僅東半部和西半部山區有零星降雨，其他地區多雲到晴；溫度和周三類似，白天滿溫暖，西半部高溫28至30度，東半部26度。

張承傳提醒，周五、周六東北季風增強，溫度慢慢下降，北部周五高溫還有26度，周六降到20、21度；這兩天是近期較多水氣的時候，北部、東半部和中南部山區有局部短暫雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

張承傳說，周日、下周一東北季風減弱，天氣較穩定，各地晴到多雲、溫度回升；下周二、下周三東北季風再增強，北部轉涼，北部、東半部有些降雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周五東北風續減弱轉東南風，各地為多雲時晴的天氣，東半部及山區偶有零星短暫雨的機率，白天舒適微熱、早晚略偏涼，中南部及金馬易起霧。

吳德榮分析，周五夜東北季風挾冷空氣及水氣開始南下，連假第1天新竹以北、東半部及中部山區有局部雨，入夜雨漸停歇，北台氣溫降、轉涼微冷，中南部多雲時晴、氣溫稍降；連假第2天各地好轉為多雲時晴，北海岸、東半部仍有零星少量降雨的機率，白天北舒適南微熱、早晚偏涼微冷；連假第3天各地為多雲時晴的天氣，白天微熱、早晚偏涼微冷；連假第2、3天中南部及金馬易起霧。

吳德榮指出，下周二、下周三另一波冷空氣南下，迎風面轉雨、氣溫降，目前模擬強度略調弱，而與前波相近；但各國模式都還在調整，應持續密切觀察。

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