228連假「先雨後晴」降雨熱區曝　收假後下波冷空氣更強

▲228連假首日北台灣有雨轉涼，收假後再迎更強冷空氣。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

228連假將要到來！氣象局表示，周五元宵節下半天東北季風增強，水氣也會增多，北部、東半部及中南部山區都有降雨機會，周六北台灣轉涼，高溫降至20-21度；周日、下周一則恢復晴到多雲天氣。不過，收假後也就是下周二、三，將有一波冷空氣來襲，強度比前幾波還強，但是否達冷氣團等急需再觀察。

氣象預報員葉致均表示，明天跟今天類似，各地天氣穩定，僅東半部及午後西半部山區有零星降雨。周五上半天各地天氣仍穩定，但下半天起東北季風增強，水氣也會增多，北部、東半部及中南部山區都陸續會有降雨情形。

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▲周五、六東北季風增強，這波水氣偏多，北部多數地區都有機會降雨，東半部地區及中南部山區也有局部短暫雨，其他地區雲量偏多。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

轉涼時間點落在228連假首日，也就是周六（27日），屆時北台灣高溫降到20-21度，其他地區則沒太多變化；低溫部分，中部以北、東北部14-16度，其他地區17-19度。

周日、下周一東北季風減弱，氣溫回升、降雨減少，各地恢復晴到多雲天氣，僅剩東半部有降雨。不過連假後，下周二、三預估將再有一波東北季風增強，屆時北台灣又將再度轉濕涼。目前預報下波冷空氣強度，預期會比這幾波還強，但是否達冷氣團等級，還需再觀察。

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