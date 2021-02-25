　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／熱了！今高溫飆到31℃　連假前變天降雨熱區曝

記者陳俊宏／台北報導

周五元宵節晚間變天！中央氣象局觀測，截至今天（25日）上午11時20分，今全台最高溫出現在高雄市內門的31度，新北市板橋也飆到29.5度，台北也來到28.4度。氣象局提醒，周五晚起至周六鋒面通過及東北季風增強，北部轉為有短暫雨，中部、東半部地區及南部山區亦轉為有局部短暫雨，其他地區為多雲。

▲▼下雨,梅雨,暴雨,大雨,雨天,下雨天。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲元宵夜變天轉雨。（圖／資料照）

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局說，今除東半部有零星降雨外，清晨西半部雲量也偏多，少數地方有些零星飄雨，白天之後水氣離開，西半部地區恢復為多雲到晴，剩下山區午後會有零星降雨，另外東半部午後的降雨機率也相對偏高；白天依然溫暖舒適，西半部高溫可達28至30度，東半部也有26度左右，至於各地低溫大致在17至20度。

▼截至上午11時20分，今全台高溫排行。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

▼今上午11時溫度分布圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局提醒，周五白天各地大多為多雲到晴，僅北部及東北部山區有零星短暫雨；周五晚起至周六鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東北部及東部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼，北部轉為有短暫雨，中部、東半部地區及南部山區亦轉為有局部短暫雨，其他地區為多雲。

氣象局預報，周日、下周一東北季風減弱，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區有零星短暫雨；下周二、下周三東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

彭啟明今在臉書表示，周三各地顯著回溫，不少地方都已經到28-29度，相當的晴朗回溫，最熱在新北市的五股、台南的玉井都快接近30度了；今清晨各地溫度都已經到18-21度了，預期今可能有不少地方會有機會突破30度，中午前後會有點熱的感覺。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明指出，周五下半天開始，會由現在吹東風，再度轉回到東北風的天氣，環境場會顯著改變，北部、東北部會轉為較為陰沉偶陣雨，溫度也會略降，北部高溫會降到24-26度，和這兩天相比是有顯著落差。

彭啟明提到，這波東北風勢力不算太強，水氣也不算多，仍是以東北部迎風面降雨為主，北海岸到宜蘭花蓮會較為陰沉偶陣雨，新竹桃園以北及東半部雲量較多；溫度也會略降到15-22度，還不到冷，但有點涼的感覺，中部也會略降2-3度，南部約略降1度。

彭啟明分析，類似天氣會持續周六上半天，周六下半天將會逐步減弱，到周日及下周一會再逐步轉為偏東風；也就是三天連假的天氣會逐步好轉並回溫，尤其是周日到下周一的天氣會相當不錯，建議您好好把握；但仍要留意周六的清晨可能溫度略低，會比目前約降個2-3度，北部都會低溫會到15-16度，會有些差異。

彭啟明說，下一個變化時間點會在下周二，也是類似有波東北風南下，溫度也會下滑，下周二、下周三的低溫在北部也會下看到14-15度，略涼一些，下周四開始也會顯著回溫。

ET快訊
1隻7萬！「藍寶堅尼雞」遭浪浪滅門　雞農氣得想提國賠
情侶公園活春宮！民眾氣瘋錄影報警　他們「堅持做完」
正妹醫「自吸迷姦藥」64秒即倒！　實拍過程太震撼
快訊／繩索剛解開　台中男遭「採光罩金屬框」壓爆頭慘死
快訊／北市冷氣工人安裝室外機「從5F墜落」！地面留一灘血

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

觀光營運雪崩圖曝！旅行社最慘　績效「整年都在谷底」暴跌9成↑

228連假北橫櫻花季盛開　大溪警公佈替代道路避免壅塞

長輩加油站打電話！他崩潰問「不怕爆炸嗎？」　網打臉：觀念落後

LIVE／20萬劑AZ疫苗本週公布供貨時間　陳時中上火線說明

搶優秀生！清大首推Podcast「那可那可清華」　分享面試秘訣

大前輩參戰！專科醫師拍片打臉「吃感冒藥沒用」　蒼藍鴿傻眼回應

外送扛3大袋「66罐飲料+零食」爬6樓！外送哥：死不幫忙　結局曝光

彰化縣上午一片灰茫茫！空品「紅色警戒」27日才會好轉

學測74級分放棄學醫　二林高中學霸謝秉宏鍾情歷史系

揪人免費吃壽司！他「隨便都70盤」下午板橋開戰　鄉民搭高鐵衝了

GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了

爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

阿嬤快理我啦！撒嬌貓瘋狂討摸　飼主無奈：這小子眼中只有我媽

三重男拔車牌停騎樓自稱沒違規　警方提2法條打臉「成功破奧步」

超純二哈認證！珠寶店被搶劫　店狗「睡到爆」腳腳動一下敷衍

母鯊腹中驚見「詭異人臉」寶寶 印尼漁夫拒賣！喜當幸運符保存

房間塗滿油漆！哥開心「好好笑」 弟變白人到處走...父母認命清理

觀光營運雪崩圖曝！旅行社最慘　績效「整年都在谷底」暴跌9成↑

228連假北橫櫻花季盛開　大溪警公佈替代道路避免壅塞

長輩加油站打電話！他崩潰問「不怕爆炸嗎？」　網打臉：觀念落後

LIVE／20萬劑AZ疫苗本週公布供貨時間　陳時中上火線說明

搶優秀生！清大首推Podcast「那可那可清華」　分享面試秘訣

大前輩參戰！專科醫師拍片打臉「吃感冒藥沒用」　蒼藍鴿傻眼回應

外送扛3大袋「66罐飲料+零食」爬6樓！外送哥：死不幫忙　結局曝光

彰化縣上午一片灰茫茫！空品「紅色警戒」27日才會好轉

學測74級分放棄學醫　二林高中學霸謝秉宏鍾情歷史系

揪人免費吃壽司！他「隨便都70盤」下午板橋開戰　鄉民搭高鐵衝了

觀光營運雪崩圖曝！旅行社最慘　績效「整年都在谷底」暴跌9成↑

橘衣平頭男捷運月台無故踹人！　罵完三字經溜進車廂落跑

郭雪芙看診「下衣失蹤」狂露腿！卻被揪P圖：不好看…她罕見回應了

挑戰男團選秀生存戰　《Be The One A級戰場》海選啟動

邰智源在拚什麼？回顧「5年前說的話」真的說到做到

228連假北橫櫻花季盛開　大溪警公佈替代道路避免壅塞

影／士林官邸11萬株鬱金香滿開！手工風車、熱氣球秒飛歐洲

基隆富貴市場婦人自殺命危　家屬到市長臉書留言：你高興了吧

長輩加油站打電話！他崩潰問「不怕爆炸嗎？」　網打臉：觀念落後

驚人！田中將大VIP會員高價180萬　迅速完售

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

生活熱門新聞

電玩展戰鬥哥爆紅10年　近況曝光

外送員「神反應」一招氣死百貨女

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

錄取年薪220萬工作！眾人一看地點嚇歪

降雨機率30%=100%會下雨！氣象專家曝「2大正解」

遇濃霧必開3種燈？他不鼓勵打雙黃燈

「不願浪費分數而填醫學系」　醫千字文曝3優點

抹布丟太準　下一秒違規騎士GG

今晨濃霧！元宵夜變天降6度　連假「雨最多」時間出爐

客點60瓶水！外送員哀號「拆單還是很重」

買2張火車票「售票員給7張」　原因超暖心

婆婆帶6人闖娘家「圍爐」！媳婦氣：差點全武行

高中生7hrs台北求生！網讚：天堂行程

遇到流氓警衛「外送拒上樓」！內行1招雙贏

更多熱門

相關新聞

今晨濃霧！元宵夜變天降6度　連假「雨最多」時間出爐

今晨濃霧！元宵夜變天降6度　連假「雨最多」時間出爐

228連假天氣「1壞2好」！氣象專家吳德榮提醒，周五元宵節夜晚，東北季風挾冷空氣及水氣開始南下，連假第1天新竹以北、東半部及中部山區有局部雨，入夜雨漸停歇；連假第2天各地好轉為多雲時晴，北海岸、東半部仍有零星少量降雨的機率；連假第3天各地為多雲時晴的天氣。

228連假收假後迎下波更強冷空氣

228連假收假後迎下波更強冷空氣

降雨機率30%=100%會下雨！氣象專家曝「2大正解」

降雨機率30%=100%會下雨！氣象專家曝「2大正解」

將進春雨期「越來越暖」　2波鋒面接力時間曝

將進春雨期「越來越暖」　2波鋒面接力時間曝

倒春寒！更強冷空氣南下時間曝　連假前變天「雨更多」

倒春寒！更強冷空氣南下時間曝　連假前變天「雨更多」

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局彭啟明

讀者迴響

熱門新聞

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

罔腰「莫名流血」急就醫！　曬內診照遭質疑

陽明山看日出　女大生被架刀性侵猛哭

未婚妻還原謝和弦崩潰始末！

即／因罔腰「PO內診照」遭網友起底！診所火速回應了

吳宗憲變臉撂重話 綠茶自責哭了

梁云菲淚吐14歲逃家遭3男性侵　揭藏16年悲劇

19歲媽今年才結婚！　1歲兒坐副駕慘死她懷中

特斯拉霸停家門口！屋主等30分不敢碰

蔡依林爬陽明山！「翹臀超顯眼」網羞呼：一眼就看到

苗栗2死車禍「對撞前影片」曝光　19秒目擊高速逆向超車

月薪3萬多存6年在竹市買房買車　同事曝超省生活：可怕

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

幫罔腰內診「診所起底在台中」！2細節對比全中

快訊／失聯找不到！新店情侶已成雙屍

更多

最夯影音

更多
GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了

GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了
爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面