快訊／熱了！今高溫飆到31℃　連假前變天降雨熱區曝

記者陳俊宏／台北報導

周五元宵節晚間變天！中央氣象局觀測，截至今天（25日）上午11時20分，今全台最高溫出現在高雄市內門的31度，新北市板橋也飆到29.5度，台北也來到28.4度。氣象局提醒，周五晚起至周六鋒面通過及東北季風增強，北部轉為有短暫雨，中部、東半部地區及南部山區亦轉為有局部短暫雨，其他地區為多雲。

▲元宵夜變天轉雨。（圖／資料照）

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氣象局說，今除東半部有零星降雨外，清晨西半部雲量也偏多，少數地方有些零星飄雨，白天之後水氣離開，西半部地區恢復為多雲到晴，剩下山區午後會有零星降雨，另外東半部午後的降雨機率也相對偏高；白天依然溫暖舒適，西半部高溫可達28至30度，東半部也有26度左右，至於各地低溫大致在17至20度。

▼截至上午11時20分，今全台高溫排行。（圖／氣象局）

▼今上午11時溫度分布圖。（圖／氣象局）

氣象局提醒，周五白天各地大多為多雲到晴，僅北部及東北部山區有零星短暫雨；周五晚起至周六鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東北部及東部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼，北部轉為有短暫雨，中部、東半部地區及南部山區亦轉為有局部短暫雨，其他地區為多雲。

氣象局預報，周日、下周一東北季風減弱，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區有零星短暫雨；下周二、下周三東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

彭啟明今在臉書表示，周三各地顯著回溫，不少地方都已經到28-29度，相當的晴朗回溫，最熱在新北市的五股、台南的玉井都快接近30度了；今清晨各地溫度都已經到18-21度了，預期今可能有不少地方會有機會突破30度，中午前後會有點熱的感覺。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

彭啟明指出，周五下半天開始，會由現在吹東風，再度轉回到東北風的天氣，環境場會顯著改變，北部、東北部會轉為較為陰沉偶陣雨，溫度也會略降，北部高溫會降到24-26度，和這兩天相比是有顯著落差。

彭啟明提到，這波東北風勢力不算太強，水氣也不算多，仍是以東北部迎風面降雨為主，北海岸到宜蘭花蓮會較為陰沉偶陣雨，新竹桃園以北及東半部雲量較多；溫度也會略降到15-22度，還不到冷，但有點涼的感覺，中部也會略降2-3度，南部約略降1度。

彭啟明分析，類似天氣會持續周六上半天，周六下半天將會逐步減弱，到周日及下周一會再逐步轉為偏東風；也就是三天連假的天氣會逐步好轉並回溫，尤其是周日到下周一的天氣會相當不錯，建議您好好把握；但仍要留意周六的清晨可能溫度略低，會比目前約降個2-3度，北部都會低溫會到15-16度，會有些差異。

彭啟明說，下一個變化時間點會在下周二，也是類似有波東北風南下，溫度也會下滑，下周二、下周三的低溫在北部也會下看到14-15度，略涼一些，下周四開始也會顯著回溫。