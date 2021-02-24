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將進春雨期！2波鋒面接力時間曝　「越來越暖、打雷頻率升」

▲▼打雷,閃電,雷雨,電蛇,狂風暴雨。（圖／記者姜國輝攝）

▲春雨期打雷閃電的發生頻率逐漸升高。（圖／資料照／記者姜國輝攝）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋今天（24日）表示，周五下半天將有鋒面雲系尾巴掠過台灣北部，下周二則會再有一波東北風增強和鋒面掠過台灣北部；差不多要進入春雨期了，會越來越暖，雨滴變大，打雷閃電的發生頻率逐漸升高。

賴忠瑋指出，今天的天氣算是逐漸轉趨穩定，台灣23日受到東北風增強及南方杜鵑颱風消散後的外圍雲系和水氣影響，南部、北部及東部有局部零星短暫陣雨；不過水氣不多、東北風也不算強，因此降雨不是很顯著，溫度上也沒有明顯變化，甚至到晚上才開始飄點小雨。

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賴忠瑋說，今天東北風會減弱轉為偏東風，杜鵑殘留的水氣也會從台灣東部外海東移遠離，天氣會再轉趨穩定，中部以北可見陽光；東部和南部雖然在上半天雲量偏多，甚至仍有局部零星小雨或毛毛雨，不過今天白天降雨和雲量都會有逐漸減少的趨勢。

▼今台灣上空真實色影像。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

賴忠瑋表示，類似的穩定天氣可以持續到周五白天，周五下半天將有鋒面雲系尾巴掠過台灣北部，東北風也會增強；這波鋒面和東北風不算強，影響也不大，主要是苗栗以北和東部有短暫陣雨，除了風速稍微變強增添涼意之外，溫度的起伏不明顯，預計影響時間只到周六白天，周六晚上降雨就會明顯緩和、雲量減少，再轉為穩定的天氣到下周一。

賴忠瑋分析，周末到下周一的三天連假，北部和東部在第一天的天氣不是很穩定，第二、三天的天氣會相對較穩定；中南部則都不受影響，三天都可以見到陽光，不太會下雨，空氣品質不是很好。他提到，下周二則會再有一波東北風增強和鋒面掠過台灣北部，不過目前看起來也是不太強，影響有限。

賴忠瑋指出，最近中國南方將開始有滯留鋒面和低氣壓出現，表示南方暖空氣勢力開始增強，有點冬盡春啟的徵兆，差不多要進入春雨期了；對中低緯度的台灣來說，未來的天氣會越來越暖，強冷空氣影響的頻率降低，雨滴變大，打雷閃電的發生頻率逐漸升高，天氣的變動度也會升高。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

賴忠瑋說，春雨期通常也是台灣每年10月到次年4月乾季結束前的第一波降雨希望，不過因為很不穩定，也很容易失望，提醒大家還是要節約用水。

中央氣象局預報員黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今南方雲系北移，南部和中部山區清晨到上午有局部降雨；東北季風慢慢減弱，轉為偏東風，東半部和恆春半島有雨；另外，西半部山區午後可能也有局部降雨。

黃恩鴻指出，周四東半部、恆春半島有雨，西半部山區午後有局部短暫雨；周五、周六東北季風增強，北部、東北部轉涼，北部、東半部和中南部山區有雨，且水氣比這波還多。

黃恩鴻說，周日、下周一天氣較轉好，東北季風減弱，風場轉東到東南風，東半部有局部降雨，其他地區為多雲到晴；下周二東北季風再增強，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，這波稍微強一點，預估低溫15、16度。

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