倒春寒！更強冷空氣南下時間曝　連假前變天「雨更多」

▲今南方雲系北移，南部和中部山區清晨到上午有局部降雨。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員黃恩鴻表示，周五、周六東北季風增強，北部、東半部和中南部山區有雨，且水氣比這波還多。氣象專家吳德榮提醒，下周二另一波更強的冷空氣南下，「2月底收冬衣？千萬不可！台灣3月還常有『倒春寒』的天氣。」

黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（24日）南方雲系北移，南部和中部山區清晨到上午有局部降雨；東北季風慢慢減弱，轉為偏東風，東半部和恆春半島有雨；另外，西半部山區午後可能也有局部降雨。

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黃恩鴻說，周四東半部、恆春半島有雨，西半部山區午後有局部短暫雨；周五、周六東北季風增強，北部、東北部轉涼，北部、東半部和中南部山區有雨，且水氣比這波還多。

▼今晨雷達合成回波圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

黃恩鴻表示，周日、下周一天氣較轉好，東北季風減弱，風場轉東到東南風，東半部有局部降雨，其他地區為多雲到晴；下周二東北季風再增強，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，這波稍微強一點，預估低溫15、16度。他提醒，今到周五西半部易有局部霧或低雲，而金門、馬祖周四、周五也易有局部霧或低雲。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今東北風迎風面雲量稍多，北海岸、東半部及山區偶有局部短暫雨的機率，西半部為多雲時晴的天氣；周四至周五元宵節白天各地好轉，為多雲時晴的天氣，東半部及山區偶有零星短暫雨的機率，白天舒適微熱、早晚略偏涼。

吳德榮分析，周五夜至周六東北季風南下，挾帶的冷空氣、水氣皆比前一波略多；連假第1天新竹以北、東半部有局部雨，北台氣溫降、轉涼微冷，中南部多雲時晴、氣溫稍降；連假第2、3天各地好轉為多雲時晴的天氣，白天舒適微熱、早晚偏涼微冷；另外，未來一周中南部清晨及金馬易起霧。

吳德榮提醒，2月底收冬衣？千萬不可！台灣3月還常有「倒春寒」的天氣；下周二另一波更強的冷空氣南下，但屬期末的模擬，各國模式都還在調整中，應持續密切觀察。