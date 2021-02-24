　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

倒春寒！更強冷空氣南下時間曝　連假前變天「雨更多」

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今南方雲系北移，南部和中部山區清晨到上午有局部降雨。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員黃恩鴻表示，周五、周六東北季風增強，北部、東半部和中南部山區有雨，且水氣比這波還多。氣象專家吳德榮提醒，下周二另一波更強的冷空氣南下，「2月底收冬衣？千萬不可！台灣3月還常有『倒春寒』的天氣。」

黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（24日）南方雲系北移，南部和中部山區清晨到上午有局部降雨；東北季風慢慢減弱，轉為偏東風，東半部和恆春半島有雨；另外，西半部山區午後可能也有局部降雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃恩鴻說，周四東半部、恆春半島有雨，西半部山區午後有局部短暫雨；周五、周六東北季風增強，北部、東北部轉涼，北部、東半部和中南部山區有雨，且水氣比這波還多。

▼今晨雷達合成回波圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

黃恩鴻表示，周日、下周一天氣較轉好，東北季風減弱，風場轉東到東南風，東半部有局部降雨，其他地區為多雲到晴；下周二東北季風再增強，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，這波稍微強一點，預估低溫15、16度。他提醒，今到周五西半部易有局部霧或低雲，而金門、馬祖周四、周五也易有局部霧或低雲。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今東北風迎風面雲量稍多，北海岸、東半部及山區偶有局部短暫雨的機率，西半部為多雲時晴的天氣；周四至周五元宵節白天各地好轉，為多雲時晴的天氣，東半部及山區偶有零星短暫雨的機率，白天舒適微熱、早晚略偏涼。

吳德榮分析，周五夜至周六東北季風南下，挾帶的冷空氣、水氣皆比前一波略多；連假第1天新竹以北、東半部有局部雨，北台氣溫降、轉涼微冷，中南部多雲時晴、氣溫稍降；連假第2、3天各地好轉為多雲時晴的天氣，白天舒適微熱、早晚偏涼微冷；另外，未來一周中南部清晨及金馬易起霧。

吳德榮提醒，2月底收冬衣？千萬不可！台灣3月還常有「倒春寒」的天氣；下周二另一波更強的冷空氣南下，但屬期末的模擬，各國模式都還在調整中，應持續密切觀察。

ET快訊
快訊／美股道瓊開盤跌300點！科技股血崩　那斯達克暴跌3％

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

倒春寒！更強冷空氣南下時間曝　連假前變天「雨更多」

7、8年級生差別在哪？　網曝真相：都是「5年級生」的奴隸

選系不踩雷！北醫大接手升學網站「ColleGo！」　落實新綱理念

澳洲大堡礁一生必訪！海底博物館帶你見識海底的溫度與繁華

紙餐具回收成本高全進焚化爐　環保署澄清：有很大剩餘的容量處理

228連假後解封！台、高鐵3／2起可飲食　恢復自由座、取消站票限制

台鐵內部溝通出包釀道班工3死傷　運安會今晚決定是否立案調查

莫忘初衷　王正坤醫師捐贈50萬元助學長大弱勢學生

「渣情人吸引機」TOP3星座！雙魚渴望愛情、牡羊飛蛾撲火不怕痛

跟12星座當朋友的潛規則大公開　只要不踩地雷就能一輩子

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

外送員送餐竟還「試穿住戶鞋」　下秒順手帶走...失主氣炸報警！

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

大嬸搭高鐵拉下口罩「嗑食聊天」　遭勸阻反問：那賣高鐵便當做啥？

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

出海遇「海獅趴船搶劫」討魚吃 吃一半被鳥偷搶...秒露出無辜臉

超艾夾遭砍..酸民狂噴「8+9不意外」　草爺無奈：我們只是長得比較兇...

倒春寒！更強冷空氣南下時間曝　連假前變天「雨更多」

7、8年級生差別在哪？　網曝真相：都是「5年級生」的奴隸

選系不踩雷！北醫大接手升學網站「ColleGo！」　落實新綱理念

澳洲大堡礁一生必訪！海底博物館帶你見識海底的溫度與繁華

紙餐具回收成本高全進焚化爐　環保署澄清：有很大剩餘的容量處理

228連假後解封！台、高鐵3／2起可飲食　恢復自由座、取消站票限制

台鐵內部溝通出包釀道班工3死傷　運安會今晚決定是否立案調查

莫忘初衷　王正坤醫師捐贈50萬元助學長大弱勢學生

「渣情人吸引機」TOP3星座！雙魚渴望愛情、牡羊飛蛾撲火不怕痛

跟12星座當朋友的潛規則大公開　只要不踩地雷就能一輩子

倒春寒！更強冷空氣南下時間曝　連假前變天「雨更多」

美媒新證據：首批病例確診前病毒已在中國傳播　無症狀、未檢出多

Fed主席保證維持低利率　直到充分就業通膨逾2%

美駐聯合國新大使出爐！　主張美國必須助台抗中

李克聰／西濱20車連撞釀死傷　改善快速道路安全就從「兩方面」著手

澳洲槓臉書》盧信昌／付費傳媒以改善輿論市場？假新聞監管才是政府職責

《哲仁王后》薛仁雅對申惠善　由羨慕生嫉妒　原來敵人最了解自己

【鄭爽代孕風波】台灣代孕能否合法？律師、藥師火爆交鋒

懲戒法院應公開審理石木欽案（江榮祥、李明洳）

薛承泰／18年後大學倒一半？台灣願意學日本花1000億救生育率嗎？

初二拜拜「白柴咬下供品雞屁股」 阿嬤狂擲笑筊！奴才道歉求原諒

生活熱門新聞

一周2變天！明起第一波3地區有雨

高中生7hrs台北求生！網讚：天堂行程

動團控水生公園放任魟魚被啃食

搭高鐵衝左營！男友「爆氣10分鐘」趕她回台北

第一波40歲的7年級生在幹嘛？網：不追金錢知足常樂

女顧客「陽春麵不要麵」　老闆娘：我生氣了

爽換iPhone 12 Pro Max卻後悔！她淚吐1問題

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

高雄哥對眼「甜不辣女神」！網歪看牆壁：害羞了

7、8年級生差別在哪？　網：都是5年級生奴隸

「陽春麵不要麵」公審被罵爆！她解釋苦衷超委屈

下波冷空氣元宵節降溫、雨更多！

女店員「根本富王鴨肉翻版」　在地人：從不吃

怨Line是吃電怪「佔總耗電60%」！達人神解

更多熱門

相關新聞

下波冷空氣元宵節降溫、雨更多！

下波冷空氣元宵節降溫、雨更多！

228連假將到！氣象局解析連假期間各地天氣，周六受到東北季風影響，水氣稍多，北部、東半部及恆春半島，甚至中南部山區都會有短暫降雨；北部、東半部高溫下降至22-23度。不過，下周日、一東北季風就減弱，僅東半部有局部短暫降雨，其他地區白天恢復晴朗高溫，中南部日夜溫差有10度之多。

氣象局預估今年「春雨偏少」

氣象局預估今年「春雨偏少」

228連假天氣出爐！　今先變天…周五再一波「雨更多」

228連假天氣出爐！　今先變天…周五再一波「雨更多」

一周2變天！明起第一波3地區有雨

一周2變天！明起第一波3地區有雨

鋒面帶雨！兩波變天時間曝　今晨7.3℃白天飆回29度

鋒面帶雨！兩波變天時間曝　今晨7.3℃白天飆回29度

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局吳德榮黃恩鴻

讀者迴響

熱門新聞

小三騎總裁爭上位！2年後得知他月薪只有25K

安平雙槍連射7發　「蝦米」行兇後投案

艷妻婚前禁慾！開機當晚「脫口1句話」擊垮苦幹夫

「爸，我解開媽媽臉書了」　國二兒驚見母與大廚炒飯

劉詩詩陪吳奇隆回台過年！網怒譙：冷血

鳳梨怒了「112字霸氣護罔腰」：換我砲火對妳！

《角頭》阿慶為何跑路？導演解答

提一整桶「10元硬幣」！到銀行換鈔遭拒

即／美股跌勢持續　那斯達克崩3％

23歲國軍正妹神似泱泱　網友暴動：還有外島籤嗎？

網紅不雅艷照瘋傳！　認了是本人痛揭殘酷真相

新莊女為「5000元貓糧弒母」媽悲慘背景曝光

超巨小行星3月接近地球　有潛在危險

一周2變天！明起第一波3地區有雨

2歲童拿鐵湯匙插「插座孔」　瞬間被電死！

更多

最夯影音

更多
罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男
岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

外送員送餐竟還「試穿住戶鞋」　下秒順手帶走...失主氣炸報警！

外送員送餐竟還「試穿住戶鞋」　下秒順手帶走...失主氣炸報警！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面