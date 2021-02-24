活30年才知道！降雨機率30%=100%會下雨...氣象專家曝「2大正解」

▲所謂「降雨機率30%」真正的定義，國際上有兩種不同計算方式。（圖／記者許靖騏攝）

記者謝承恩／綜合報導

日前國外有一名女網友PO影片分享，她活了30多年才知道「降雨機率30%」的真實意義！影片中指出，「降雨機率30%」，並非實指某一地區有30%機率會降雨，而是指有「100%的降雨機會」，但只會出現在30%的區域，釣出不少氣象專家出面回應。

「降雨機率」的冷知識影片在網路瘋傳，不少民眾敲碗詢問，降雨機率真的是「有多少%的區域會下雨」嗎？國內氣象專家彭啟明指出，其實降雨機率在國際上有2種算法，第1種是「在一個區域內，有多少%的面積會下雨？」，第2種是「在某特定地點，有多少%的機會會下雨？」影片中的女網友使用計算方式是第1種，在國際上是少之又少。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彭啟明列舉，以台灣來說，降水機率預報是指各預報區未來36小時內的3個時段（每12小時為1時段）出現0.1毫米或以上的降水機會，和降水時間以及面積是無關的，例如預報台北市降水機率70 %，就是指有7成的機會在台北出現降雨。

中央氣象局資料深入說明，降水機率預報是預報人員根據各種氣象資料，經過整理、分析、研判、討論後，預測出在某一地區及一定時段內降水機會的百分數。目前中央氣象局於每日清晨4時30分及下午4時30分對外發布各地之降水機率。

彭啟明說明，隨著氣象科技、氣象預報的技術不斷精進，現在的預報都可以「點位」來做預報了，因此目前世界上大多數的氣象局、氣象機構，所定義的降雨機率都是第2種！當然，還是有很特殊的地方或用途，會使用第一種的降雨機率，不過真的很少很少。