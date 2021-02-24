嘉市發放限量3千組小提燈　民眾連續蒐集12年不同造型

▲嘉市府最後一天發送限量「虹彩小牛」小提燈 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

迎接元宵節即將到來，嘉義市政府22日起至24日連續3天在文化公園民族路與文化路口發放元宵小提燈，每天限量一千個，今天最後一日排隊人龍仍然絡繹不絕十分熱鬧，搶要拿到充滿童趣又呆萌的「虹彩小牛」提燈。小提燈每年都具有不同特色，造型也很可愛，很具有紀念的價值，有民眾以蒐集滿十二生肖的小提燈為目標。

民政處陳惠珍科長表示，市政府為了讓大家歡喜過元宵，從去年10月開始籌辦，在各局處的配合下趕在元宵節前夕將「虹彩小牛」小提燈發送給大家，今年民眾熱烈響應，領取小提燈的人數比往年還要多，基於防疫考量，現場減少人流動線並保持人跟人距離，亦有同仁舉牌告知民眾要確實佩戴好口罩；以及警察人員機動性的處理民眾問題，讓民眾順利領取小提燈。

市府民政處表示，今(110)年「虹彩小牛」以討喜的卡通牛為造型，賦予時尚的簡單線條，純白為底色，以簡潔可愛的氣象圖案為主題，搭配如糖果般繽紛的色彩。閃亮大眼睛，搭配上粉色牛鼻子，刻意放大的牛頭與粗粗的牛腳，讓小牛看起來很呆萌。有著圓胖身材的虹彩小牛因關節的連接，可前後擺動的造型牛腳，能靈活的小散步，在夜間點燈後，繽紛閃亮，吸睛度爆表！讓親子拿回家DIY，有趣又招財。

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