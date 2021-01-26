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不受疫情影響　嘉市71對新人集團結婚

▲▼ 疫情擋不住我們的愛 2021愛你唯一嘉市集團結婚「頭靠頭」更閃 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉市集團結婚新人口罩戴好戴滿。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市第39屆市民集團結婚，24日在著名景點「森林之歌廣場」舉行，總計有71對新人參加。嘉義市長黃敏惠擔任證婚人、議長莊豐安擔任主婚人、嘉義市姊妹市新竹市副市長沈慧虹擔任介紹人，共同為71對佳偶見證。現場氣氛歡樂又溫馨，全場新人口罩戴好戴滿，卻掩蓋不了甜蜜氛圍。

▲▼ 疫情擋不住我們的愛 2021愛你唯一嘉市集團結婚「頭靠頭」更閃 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 疫情擋不住我們的愛 2021愛你唯一嘉市集團結婚「頭靠頭」更閃 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠感謝林鐵處提供「森林之歌廣場」作為婚禮場地，以及市府民政處的用心規劃，天時地利人和皆備，為現場新人獻上滿滿祝福與恭喜。她說，「戀愛靠激情，結婚靠經營」。兩人有緣份一起成家立業，往後人生有你有我，小倆口務必記得今日誓言，用最大的愛與包容，面對未來挑戰。

黃敏惠提及去年參與集團結婚的新人，向她分享今年已升格成為新手爸媽的喜悅，特別是有城隍廟註生娘娘加持的「金鏟子」，讓他們「去年抱洋娃娃、今年抱真娃娃」。她也承諾，讓新人生育有津貼、托育沒煩惱、教育有希望，市府團隊將作為最大後盾，祝福大家早生貴子。

▲▼ 疫情擋不住我們的愛 2021愛你唯一嘉市集團結婚「頭靠頭」更閃 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉市集團結婚共71對新人參與 。（圖／記者翁伊森翻攝）

同時市府民政處非常貼心，除備妥消毒酒精及全面量測體溫外，另採進場實名制預先登記，每對新人至多可攜4名親友觀禮，還發送特色口罩。現場每一對新人都戴著口罩參與集團結婚，在眾人的見證之下交換戒指，雖然沒法脫下口罩熱吻，但是「頭靠頭」放閃的那種甜蜜，仍是羨煞眾人。

▲▼ 疫情擋不住我們的愛 2021愛你唯一嘉市集團結婚「頭靠頭」更閃 。（圖／記者翁伊森翻攝）

民政處表示，今年一共有71對新人參與集團結婚，創下近幾年新高。凡參加集團結婚的新人，皆可獲得市府、議會和各界贈送的精美禮品。今年除市府準備「32吋液晶電視」外，市議會及新竹市政府，也分別贈送「精美氣炸鍋」與「高級實用電子鍋」。

另有許多在地單位與企業，熱情贊助新人禮品或協助婚禮佈置，包含嘉義郵局製作精美的「個人化郵票」並致贈「高級青花磁碗盤組」、嘉義市城隍廟的註生娘娘加持「金鏟子」、嘉義市地藏庵的「玫瑰對杯」【供存放緣粉(緣份深厚)、春仔花(象徵吉祥)及紅棗、花生、桂圓、瓜子(早生貴子)】、萬年水塔國際通企業股份有限公司致贈「高級對匙」、詠順科技股份有限公司提供「拍照創意映像輸出」、安德拉貝拉歐洲時尚婚紗公司提供「新人婚紗優待」等，讓新人們直呼「在嘉結婚真幸福」。

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