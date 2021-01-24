嘉義百貨公司直擊...情侶邊走邊吃、全家買餐點沒人戴口罩

記者翁伊森／嘉義報導

國內武漢肺炎疫情升溫，政府單位喊出民眾於八大類高感染風險場域活動時，務必佩戴口罩，國防部國軍也遵循疫情指揮中心下，採取超前部署作為，提醒官兵應減少前往高風險的場域，嘉義市政府甚至喊出逛文化路夜市也要戴口，也呼籲店家不開放試吃，但嘉義地區民眾逛百貨公司就相對輕鬆，大口吃冰，全家點餐甚至逛街買衣服就是不見口罩戴在臉上，就如同沒有疫情般輕鬆。

▲民眾邊吃霜淇淋邊逛百貨。（圖／記者翁伊森攝）

▲百貨公司宣導立牌效果薄弱。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義地區災情較無其他地區險峻，民眾逛百貨、逛夜市人潮依舊，但被列為八大類高感染風險場域的百貨公司僅有每半小時或一小時的廣播宣導及入門口的看板提醒購物民眾「記得戴口罩」，但一個小時的購物時間卻驚見情侶大剌剌吃著冰淇淋、逛衣店，甚至還有爸爸帶著妻子及女兒買豆花就是沒戴口罩，也沒有管理人員或是銷售店家出面提醒，相較於一旁逛街的民眾，大家都捏把冷汗。

▲民眾逛百貨公司不戴口罩點餐，與一旁銷售店員口罩戴好戴滿形成強烈對比。（圖／記者翁伊森攝）

中央流行疫情指揮中心去年12月2日表示，12月1日起實施「秋冬防疫專案」，強制要求民眾於八大類高感染風險場域活動時，務必佩戴口罩，未佩戴口罩且經勸導不聽者，將依法開罰，致使各行各業無不上緊發條，力求將防疫措施做到滴水不漏。但被列為八大類高感染風險場域的百貨公司似乎就沒那麼嚴謹。

▲民眾逛百貨公司不戴口罩大有人在。（圖／記者翁伊森攝）

八大類場域包含「醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關(構)」等(例示名稱如附件)，由於這些場域具不易保持社交距離、會近距離接觸不特定人士等特性，因此強制要求民眾於這些場域活動時應佩戴口罩，以防範武漢肺炎及其他經由飛沫、空氣傳播的疾病傳播的風險。

指揮中心指出，民眾若未依規定佩戴口罩，經場所人員勸導不聽者，將由地方政府依傳染病防治法第70條第1項規定，裁罰3千元以上1萬5千元以下罰鍰。如果民眾在上述場所內有飲食的需求，在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備(如隔板)的前提下，可在飲食期間暫時取下口罩。

指揮中心提醒，由於高感染傳播風險場域之相關場所眾多，無法一一列舉，原則上符合「不易保持社交距離，會近距離接觸不特定人的室內場所」這項條件，即使進入之場所未被列在例示名稱中，仍應佩戴口罩。此外，民眾若發現有人未依規定佩戴口罩，應告知場所人員處理，由場所人員先予勸導，經勸導仍不聽者，場所人員可蒐集相關事證及資料向地方政府進行檢舉。