嘉市電動公車全面上線　打造全國唯一「市區完全電動公車」

▲電動公車全面上線，嘉義市市區公車運量2020年大幅成長65% 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

110年嘉義市電動巴士忠孝新民幹線及光林我嘉線正式上線，嘉義市提前達標成為全國唯一「市區公車100%汰換為電動公車」的縣市。為達到中央「巴士全面電動化」政策，嘉義市積極建構完整的公車路網，共計22輛市區電動公車「分階段」上路，首波由109年6月1日上線的中山幹線打頭陣，與108年相比，去年中山幹線運量成長117%、市區公車109年總運量更突破29萬，整體成長65%，表現非常亮眼。110年1月11日忠孝新民幹線及光林我嘉線開始營運，正式宣告嘉義市公車全面電動化的時代來臨。

▲台灣好行路線圖最終版 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市政府表示，因嘉義市幅員小，市民平均旅行長度只有4公里，平均旅行時間僅15分鐘，若大眾運輸不夠便利，很難跟私有運具競爭達到運具轉移，但是大眾運輸屬公共政策一環，需要仰賴政府預算的挹注。因此市府近來積極爭取預算，期望在有限的預算下不斷改善公車品質及服務，包含過去幾年逐步延長路線、增加班次、站點，以提升大眾運輸便利性。在整體運量表現上，106年以前市區公車年運量約保持在8萬人次，107年總運量成長30%至11萬人次、108年大幅成長70%，運量來到約18萬，109年運量更已突破29萬，成長65%，成長非常顯著。其中，中山幹線109年搭乘人數相較108年同期的市區1路更大幅成長117％，代表民眾對於這項交通政策的創新是有感、支持的，同時也給市府團隊很大的鼓舞，因為共同努力，使嘉義市公共運輸環境變得更完善。

▲市區公車資訊-b4摺頁＋忠孝新民幹線 。（圖／記者翁伊森翻攝）

市府交通處表示，1月11日上線的台灣好行光林我嘉線(黃線)與原路線相同，並增加自由友忠路口、大潤發等站，班次增加為平日36班、假日46班；忠孝新民幹線則包括主線(紅線)及支線(紅A線)，共設20及23站，將取消繞至轉運中心站，改行駛林森西路及忠孝路，增設新民興業(京城銀行)、新民南京路口、興業南京路口、林業鐵路車庫園區、文化中心(檜意森活村)、台斗坑、後湖(嘉基)、宏仁女中、遠東機械廠及忠孝北街等站，主線班次為44班，忠孝新民幹線另延伸至民雄工業區服務中心的紅A支線，增設忠孝北街(大寶鎮)、忠孝北街成功三街口及民雄工業區服務中心、支線每日6班次服務，鼓勵民眾出門可多利用大眾運輸。

▲市區公車資訊-b4摺頁＋忠孝新民幹線 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市政府表示為鼓勵民眾使用大眾運輸，將延續持電子票證搭公車免費措施至110年6月30日，凡持電子票證(悠遊卡、一卡通、愛金卡、Happycash有錢卡)，就可免費搭乘本市3條市區公車路線，歡迎外地旅客、市民朋友多多利用。另外市府也貼心提醒民眾，搭乘前可至「愛嘉義」APP查詢公車動態，以減少候車時間。詳細路線圖及時刻表可至本府交通處網頁-公車資訊下查詢(https://traffic.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=4138)。

▲往程-雙腳 。（圖／記者翁伊森翻攝）

泰國限定版POCKY超划算才43元！