　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉市電動公車全面上線　打造全國唯一「市區完全電動公車」

▲▼ 電動公車全面上線 市區公車運量109年大幅成長65% 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲電動公車全面上線，嘉義市市區公車運量2020年大幅成長65% 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

110年嘉義市電動巴士忠孝新民幹線及光林我嘉線正式上線，嘉義市提前達標成為全國唯一「市區公車100%汰換為電動公車」的縣市。為達到中央「巴士全面電動化」政策，嘉義市積極建構完整的公車路網，共計22輛市區電動公車「分階段」上路，首波由109年6月1日上線的中山幹線打頭陣，與108年相比，去年中山幹線運量成長117%、市區公車109年總運量更突破29萬，整體成長65%，表現非常亮眼。110年1月11日忠孝新民幹線及光林我嘉線開始營運，正式宣告嘉義市公車全面電動化的時代來臨。

▲▼ 電動公車全面上線 市區公車運量109年大幅成長65% 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲台灣好行路線圖最終版 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市政府表示，因嘉義市幅員小，市民平均旅行長度只有4公里，平均旅行時間僅15分鐘，若大眾運輸不夠便利，很難跟私有運具競爭達到運具轉移，但是大眾運輸屬公共政策一環，需要仰賴政府預算的挹注。因此市府近來積極爭取預算，期望在有限的預算下不斷改善公車品質及服務，包含過去幾年逐步延長路線、增加班次、站點，以提升大眾運輸便利性。在整體運量表現上，106年以前市區公車年運量約保持在8萬人次，107年總運量成長30%至11萬人次、108年大幅成長70%，運量來到約18萬，109年運量更已突破29萬，成長65%，成長非常顯著。其中，中山幹線109年搭乘人數相較108年同期的市區1路更大幅成長117％，代表民眾對於這項交通政策的創新是有感、支持的，同時也給市府團隊很大的鼓舞，因為共同努力，使嘉義市公共運輸環境變得更完善。

▲▼ 電動公車全面上線 市區公車運量109年大幅成長65% 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲市區公車資訊-b4摺頁＋忠孝新民幹線 。（圖／記者翁伊森翻攝）

市府交通處表示，1月11日上線的台灣好行光林我嘉線(黃線)與原路線相同，並增加自由友忠路口、大潤發等站，班次增加為平日36班、假日46班；忠孝新民幹線則包括主線(紅線)及支線(紅A線)，共設20及23站，將取消繞至轉運中心站，改行駛林森西路及忠孝路，增設新民興業(京城銀行)、新民南京路口、興業南京路口、林業鐵路車庫園區、文化中心(檜意森活村)、台斗坑、後湖(嘉基)、宏仁女中、遠東機械廠及忠孝北街等站，主線班次為44班，忠孝新民幹線另延伸至民雄工業區服務中心的紅A支線，增設忠孝北街(大寶鎮)、忠孝北街成功三街口及民雄工業區服務中心、支線每日6班次服務，鼓勵民眾出門可多利用大眾運輸。

▲▼ 電動公車全面上線 市區公車運量109年大幅成長65% 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲市區公車資訊-b4摺頁＋忠孝新民幹線 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市政府表示為鼓勵民眾使用大眾運輸，將延續持電子票證搭公車免費措施至110年6月30日，凡持電子票證(悠遊卡、一卡通、愛金卡、Happycash有錢卡)，就可免費搭乘本市3條市區公車路線，歡迎外地旅客、市民朋友多多利用。另外市府也貼心提醒民眾，搭乘前可至「愛嘉義」APP查詢公車動態，以減少候車時間。詳細路線圖及時刻表可至本府交通處網頁-公車資訊下查詢(https://traffic.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=4138)。

▲▼ 電動公車全面上線 市區公車運量109年大幅成長65% 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲往程-雙腳 。（圖／記者翁伊森翻攝）

泰國限定版POCKY超划算才43元！

ET快訊
經紀人再爆Keanna「未離婚跟別的男人性交」：算侵害配偶權
台北開第一槍！「本土確診達這數字」將大規模停班課
桃園新人「結清22萬反悔」！婚宴前3天喊卡　餐廳改做愛心便當
LINE將進行維護「5大功能」暫停　時間點揭曉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

范楷西率嘉義市青年管弦樂團擔綱演出　新春音樂會30日登場

嘉市攜手檢廉調成立廉政平臺　「灰渣掩埋場工程」為首案

嘉義市文化局「老屋卸妝」　建築技巧訴說城市歷史

嘉市電動公車全面上線　打造全國唯一「市區完全電動公車」

嘉義梅山太和樟樹湖櫻王盛開　粉紫風情超療癒

嘉縣照管專員林佩樺　獲衛生福利部社區金點英雄獎

嘉義市羽化場家屬休息區　首創設置「療癒咖啡BAR」

全國首座寵物認養示範公園　嘉義新港、朴子同步啟用

台中大遠百玻璃門無預警自爆！　疑氣溫變化過大

挖角大立光工程師竊密案　先進光電前總經理等6人遭判刑

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

「羅根李」上《我獨》一個人掃完積雪　小狗「莫理」隨地尿..讓他擦到崩潰

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

過年最怕被狂問「私人事情」！創意價目表T恤幫明定紅包價碼

居隔5000人！陳時中：沒時間等　「案889風險高」部桃整棟列紅區

稱「部桃應停止進出」、1人1室　邱淑媞遭網友出征哽咽：好可怕

羅時豐控食材不老實「水餃沒有一隻蝦」　老闆一聽傻眼...下秒神回應全場笑翻

范楷西率嘉義市青年管弦樂團擔綱演出　新春音樂會30日登場

嘉市攜手檢廉調成立廉政平臺　「灰渣掩埋場工程」為首案

嘉義市文化局「老屋卸妝」　建築技巧訴說城市歷史

嘉市電動公車全面上線　打造全國唯一「市區完全電動公車」

嘉義梅山太和樟樹湖櫻王盛開　粉紫風情超療癒

嘉縣照管專員林佩樺　獲衛生福利部社區金點英雄獎

嘉義市羽化場家屬休息區　首創設置「療癒咖啡BAR」

全國首座寵物認養示範公園　嘉義新港、朴子同步啟用

台中大遠百玻璃門無預警自爆！　疑氣溫變化過大

挖角大立光工程師竊密案　先進光電前總經理等6人遭判刑

中信金啟動高風險單位居家辦公！

護理師PO文訴苦…秒被「關心」！護師工會怒：部桃下封口令

綠營挺黃不挺王是因選民結構？王世堅直言：他被罷免和政治無關

防金控人員「跟單」子公司交易個股　金管會下令建防火牆

范楷西率嘉義市青年管弦樂團擔綱演出　新春音樂會30日登場

嘉市攜手檢廉調成立廉政平臺　「灰渣掩埋場工程」為首案

嘉義市文化局「老屋卸妝」　建築技巧訴說城市歷史

杜特蒂「不願公開施打疫苗」　發言人曝超害羞原因：不能給大家看

嘉市電動公車全面上線　打造全國唯一「市區完全電動公車」

2021新年限定美妝盤點！蘭寇小黑瓶變「大紅瓶」、Jo Malone小蒼蘭彩繪瓶搶翻

地方熱門新聞

雲林2對夫妻列居家隔離疫調追蹤

富豪超多　全國就屬員林市最敢生

帶妻兒搭輕軌　男無罩被突襲開罰

涉挖角竊密　先進光電前總經理6人遭判刑

18歲騎士台3線自摔　多處骨折送醫

嘉義市防疫升級！逛文化路夜市須戴口罩

南檢辦職棒法治教育及農漁會反賄選活動

台中大遠百玻璃門無預警自爆

嘉義市立博物館重新開幕　

協助部桃60病患轉院　鄭文燦赴大湳消防分隊感謝

春節瘋台東「東漂」　東漂旅遊懶人包出爐  

慈濟一條龍服務　日照中心彰化揭牌

里嶺大橋砂石車驚悚逼機車　警追查中

參選下屆屏東縣長　蘇清泉先開生育補助3支票

更多熱門

相關新聞

嘉市71對新人集團結婚

嘉市71對新人集團結婚

嘉義市第39屆市民集團結婚，24日在著名景點「森林之歌廣場」舉行，總計有71對新人參加。嘉義市長黃敏惠擔任證婚人、議長莊豐安擔任主婚人、嘉義市姊妹市新竹市副市長沈慧虹擔任介紹人，共同為71對佳偶見證。現場氣氛歡樂又溫馨，全場新人口罩戴好戴滿，卻掩蓋不了甜蜜氛圍。

嘉義百貨公司直擊...民眾防疫觀念弱令人捏冷汗

嘉義百貨公司直擊...民眾防疫觀念弱令人捏冷汗

富邦悍將24日嘉義春訓參觀取消

富邦悍將24日嘉義春訓參觀取消

嘉義市防疫升級　電動公車＋公用自行車全面消毒

嘉義市防疫升級　電動公車＋公用自行車全面消毒

嘉義市藍天日比率86.3％　創新高

嘉義市藍天日比率86.3％　創新高

關鍵字：

嘉義市電動公車

讀者迴響

熱門新聞

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

許維恩對望「王家梁後面環抱」他認：是我理想型

228公園爆性侵！男遭86歲翁「強行吞吐」

再見寒冬！10°C跳崖式濕凍→暖到過年

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

F.I.R.選秀遭批「挺差的」　阿沁：邀請Faye回來

婚宴延期3天前告知　新人遭餐廳索賠22萬

經紀人跟Keanna撕破臉「列罪狀貼臉書公審」

陽光妹酒醉遭性侵驚醒　掐噁男命根仍失身

幸運兒揭曉！7-11「花25元中千萬」

「姑姑去部桃」她回報公司！媽怒：會害到更多人

月薪破10萬還準時上下班　網推1職業：爽賺

狂嗑退燒藥逃回國！染疫女害63人判緩刑

韓吃播主遭控辱華　最新影片「醃泡菜」嗆爆

更多

最夯影音

更多
大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～
女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

「羅根李」上《我獨》一個人掃完積雪　小狗「莫理」隨地尿..讓他擦到崩潰

「羅根李」上《我獨》一個人掃完積雪　小狗「莫理」隨地尿..讓他擦到崩潰

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面