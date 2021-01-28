嘉義市春節垃圾收運日期表出爐　初一至初四停止收運

▲嘉義市春節收垃圾。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

今年的春節假期(含彈性補假)為2月10日~2月16日，連續假期長達7天，為方便民眾清潔乾淨過好年，嘉義市政府環保局公布110年農曆春節期間垃圾收運日程表，歡迎市民朋友配合垃圾清運時間。

一、2月10日(三)農曆29日：為因應農曆春節，2月10日周三將特別加班收運垃圾，從下午3時起，依原垃圾車收運時間與路線清運，原本週一及週四回收者，本日也提供回收服務。

二、2月11日(四)農曆除夕：上午9時起分兩次清運。

(一)第1次清運：早上9時起，依原垃圾車收運路線沿街收集。

(二)第2次清運：下午3時起，依原垃圾車收運時間清運。

(三)文化路深夜定點定時垃圾車收運暫停1日。

三、春節假期：2月12日(初一)~2月15日(初四)停止收運垃圾，但提供定點收運服務。

為服務民眾緊急需要，初一至初四環保局特別提供白天及夜間定點定時垃圾收運各2處收運垃圾：

(一)文化路深夜定點定時垃圾車正常收運

1.晚間10時30分至凌晨3時垃圾車定點停靠於蘇周連宗祠大門口旁（垂楊路、興中街口）。

2.凌晨3時至5時20分垃圾車定點停靠於文化路噴水圓環（土地銀行旁停車格）。

(二)增加白天定點定時垃圾車收運

1.蘇周連宗祠大門口旁(上午8時至下午4時)。

2.南門圓環旁(上午8時至下午8時)。

四、2月16日(二)農曆初五：上午9時起分兩次清運。

(一)第1次清運：早上9時起，依原垃圾車收運路線沿街收集。

(二)第2次清運：下午3時起，依原垃圾車收運時間清運。

(三)文化路深夜定點定時垃圾車正常收運。

五、2月17日(三)農曆初六：因應農曆春節，於周三特別收運，下午3時起，依原垃圾車收運時間清運，原週二及週五回收者，本日提供回收服務。

六、2月18日(四)農曆初七：恢復正常清運。

環保局也特別提醒，農曆春節前夕也是大型家具回收的高峰期，敬請市民朋友於2月8日前打電話到(05)225-1775登記，環保局將協助大型家具、家電免費清運。

環保局表示，春節期間會派員加強稽核，如經查獲亂丟垃圾者，處1,200元以上、6,000元以下罰款。查詢垃圾車清運路線圖歡迎下載愛嘉義APP點選「垃圾車即時動態」；或嘉義市環保即時通app申請大型廢棄物清運。

▲ 嘉義市春節垃圾收運日期表出爐 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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