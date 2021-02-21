嘉市推動都市計畫變更　西區運動中心3公頃斥資3.5億

▲嘉義市西區全民運動館預定開發地現況。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為配合嘉義市西區全民運動館興建案，嘉義市政府都市發展處自2月1日起辦理公告公開展覽「變更嘉義市都市計畫（部分學校用地為機關用地及體育場用地、部分機關用地為體育場用地）（配合嘉義市西區國民運動中心）案」暨「變更嘉義市劉厝地區細部計畫（配合嘉義市西區國民運動中心）案」，並辦理公開說明會。

▲嘉義市西區全民運動館公開說明會。（圖／嘉義市政府提供）

位於東區的嘉義市國民運動中心已於107年4月營運，為落實運動生活化、運動普及化之體育政策，提高生活品質，促進觀光與休閒，達成區域均衡發展，西區全民運動館擬設置於劉厝地區文小21用地以及機10用地。

該用地面積合計約3.1公頃，目前作為市民農場使用，考量少子化等因素，為提高土地利用及市民運動需求，因此辦理變更都市計畫。變更範圍西以大富路為界、南以大賢路為界、東以劉厝路、大利街及大富東街為界、北以自強街為界，將部分文小21以及機10變更為體4，並將文小21東南側變更為機10。

▲嘉義市西區全民運動館土地規劃。（圖／嘉義市政府提供）

體育場用地新建工程經費約3億5千萬元，市府將積極爭取體育署前瞻2.0補助，餘由市府自籌，原則以OT方式進行開發。另機關用地預計興闢為警察局派出所廳舍。

本計畫公告公開展覽期間自110年2月1日起30天，公開展覽期間公民或團體如有意見，請至市府都市發展處網站→訊息專欄→都市計畫科，點選本計畫案名下載公開展覽說明會宣傳單(https://urban.chiayi.gov.tw/News_Content.aspx?n=3873&s=603038)，以書面方式陳述意見。都市計畫公開展覽期間如有疑問，可電洽市府都市計畫科225-4321分機232、233。

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