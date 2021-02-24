「帳不該算方仰寧頭上」　陳以信點名黃偉哲、陳家欽和徐國勇道歉

▲黃偉哲、陳家欽、徐國勇。（圖／記者林悅、李毓康、屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

台南市安平區連環仇殺短短8天內釀2死。對於台南治安負面觀感，剛到職滿1個月的台南警察局長方仰寧向台南市民道歉，但國民黨立委陳以信認為，該道歉的人不是方仰寧，而是台南市長黃偉哲、警政署長陳家欽，以及內政部長徐國勇，此外，他也點出台南治安差的原因，是警力不足的長期結構問題。

陳以信24日在臉書表示，近來台南治安亮起紅燈，尤其安平區1個月來已發生3件重大刑案，有擄人，有槍擊，有殺人，其實最該道歉的不是方仰寧，因為他才上任1個月，帳不該算在他頭上，該向台南市民道歉的，是黃偉哲、陳家欽和徐國勇，因為台南治安不好，是警力不足的長期結構問題，如果不把原因找到解決，未來就算要方仰寧每個月出來道歉一次也沒用。

陳以信指出，去年台南歸仁發生馬來西亞女大學生命案後，他特別回到故鄉歸仁調查，發現這事背後另有台南警力不足的制度性原因，根據警政署統計，台灣南部六縣市的警民比，以台南市458人為最高（按：雲林縣436人、嘉義市342人、嘉義縣382人、高雄市396人、屏東縣417人），顯示台南警力最薄，自然容易成為南部治安缺口，因此上會期總質詢時，特別向行政院長蘇貞昌提出這問題，蘇貞昌強調會請內政部注意，徐國勇當場承諾會增加，現在言猶在耳，台南果然又發生重大治安問題。

▲方仰寧。（圖／記者林悅翻攝）



陳以信提到，台南警力不足成惡性循環，警力不足勤務吃重，進而影響巡邏見警率，更影響辦案，甚至導致吃案，市警局只用分局間借調警力來調配，頭痛醫頭腳痛醫腳的作法，使許多分局編制都實編不足，更因借調多、勤務重讓很多台南員警想提早退休，去年底爆發150人的新高退休潮；此外，台南市警察局長換人頻繁，2年內換4任局長，從黃宗仁、周幼偉、詹永茂到方仰寧，行政院、內政部、警政署人事大亂鬥的結果，重傷台南市的警察人事，基層員警士氣受到重大打擊。

陳以信說，未來會在立法院繼續關心這議題，衷心希望政府與警政高層，能重視改善台南治安的結構問題，否則再換10個警察局長都不夠，倒楣的還是全體台南市民。

對於台南治安問題，市長黃偉哲24日表示，既然出人命，就有檢討的空間，但也肯定方仰寧的用心，自從直播主遭擄事件起，農曆過年期間都未休假，鍥而不捨地偵辦，努力打擊組織犯罪。

陳家欽24日也會同刑事局長黃嘉祿到台南市瞭解案情，他提到，黑道生存一定要有不法利益，警政署絕對不會坐視這種現象存在，必定追根究底、斬草除根，不讓幫派繼續擾亂社會，危害治安。