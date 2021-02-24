背骨小弟槍決老大！警嚴防劫囚私刑追殺　重兵維安密訊「蝦米」

▲蝦米雙槍齊轟槍決老大後，主動前往刑大辦公室投案。（圖／記者黃子倩攝）



記者黃子倩、吳世龍／台南報導

23日晚間犯下安平槍擊案，殺害地方老大「建文哥」的蔡姓主嫌（蝦米），這個月16日先在安平區街頭瘋狂追殺同門兄弟，導致王姓男子慘死！此案連同蝦米在內共10人參與，並陸續有8人落網，不過蝦米自己前往刑大投案前，先到昔日老大「建文哥」住處槍殺對方，因此警方為嚴防「建文哥」這方劫囚私刑，已重兵維安並且密秘偵訊蝦米，避免偵訊地點曝光橫生枝節。

▲到案8名共犯分別被送往不同分局偵訊，劉姓男子訊後被移送至地檢署。（圖／記者黃子倩翻攝）



據警方私下透露，蝦米以及其他參與16日停車場凶殺案的共犯，落網後分別被帶往台南市不同轄區的警分局偵訊，就是為了要避免地點曝光後，警局出現不良份子「圍事」，甚至是對嫌犯動手、處私刑，因此嫌犯落網後分別送到不同分局製作筆錄，由於台南市區一共有16個分局，因此送往哪裡訊問難以讓外人掌握！據悉，前案同夥之一劉男，就是在永康分局龍潭所投案，先帶回刑大安南隊部後，再由歸仁分局偵訊移送地檢。

▲蝦米犯下槍殺案後，警方在其老家設置巡邏箱，以防有人在前往滋事。（圖／記者吳世龍攝）



經了解，此次槍擊案的主嫌「蝦米」位在安南區的老家，18日凌晨被16日的死者王男一方砸車灑冥紙後，住家就沒有人在，但門口仍可看見警方駐點巡邏，並設置巡邏箱簽到，明顯將此處列為維安重點，而周邊的鄰居見記者上門直呼這起事件「好可怕」，其餘一率說不清楚，隨即快閃離開，可見不想與凶殺案事件主角多有牽連。

目前落網含蝦米在內的8名嫌犯，陸續偵訊送往地檢署，據了解，「蝦米」仍在製作筆錄當中。

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