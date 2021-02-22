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快訊／警初步調查結果出爐！西濱20車連撞2死　7車涉過失致死遭查扣

記者蔡佩旻／雲林報導

台61線西濱快速道路雲嘉大橋路段，昨（21）日發生20輛大、小車輛連環車禍造成2死8傷；雲林縣警方初步清查，涉案20輛中有18輛撞因人或被撞而受到不同程度的車損，而另有2輛閃避後並無碰撞，其中7輛可能涉及肇事責任遭警方進行查扣，相關刑責仍由檢警釐清中。

西濱「20車連環撞」1死9傷！一堆瓦斯桶　網：到底怎撞的？（圖／地方中心翻攝）

▲西濱20車連環撞2死，7車遭查扣（圖／地方中心翻攝）

昨天清晨一場濃霧造成台61線西濱快速道路雲嘉大橋路段連環車禍，長達約100多公尺的肇事區的兩個北上車道，共20輛大小車輛撞成一團，封閉約6小時才排除，創下西濱歷年肇事車數最多的1次。全案由雲林縣北港分局調閱大批行車記錄器，逐一進行比對調查。

其中一段行車記錄器影像中，一名身穿黑衣的男子，在載瓦斯鋼瓶的貨車最初碰撞時，濃霧中癱坐在地，後踉蹌起身尚未站穩，跌坐瞬間後方車子就撞上來，瓦斯鋼瓶瞬時彈飛，男子消失在畫面中，經警方追查比對，該名男子是載運瓦斯鋼瓶開貨車的劉姓（68歲）司機，頭部受傷送醫救治。

▲西濱20車連環撞。（圖／翻攝「西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享」臉書社團）

警方表示，第一波撞擊區中共有四輛車，即最前方載瓦斯桶的大貨車，被第二輛由林姓男子（死者）所駕的銀色小客車撞上，撞擊力並不大，不到幾秒，後方一輛白色轎車又撞上來，因白色轎車閃得快，只擦撞林的轎車就閃到路肩，此時，一輛大型的飼料車又衝上來。飼料車直接撞上林男的轎車後，再撞到路肩護欄，第一波碰撞的幾位駕駛向警方表示，當時能見度極差，能見度幾乎零。

警方說明，就在第一區撞擊後，因兩個車道都有事故車，沒多久，後方的車子就一輛輛接著撞上來，在靠近尾端的撞擊區，許多大小車都撞成一堆，其中一輛白車由劉姓駕駛，從屏東潮州載父母欲前往雲林拜拜，撞車後看到後座的父親沒事，即和父親下車查看，車損並不嚴重，但當他要叫66歲的母親下車時，後方一輛砂石車就撞上來，劉母遭撞彈飛傷勢嚴重，送醫後仍回天乏術。

▲▼西濱20車連環撞車禍，半身車畫面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港警分局從行車記錄器和現場調查，及駕駛人、乘客陳述筆錄，初步查出兩個撞擊區共有7輛大車13輛小車，其中18輛有被撞或撞人，2輛閃在路邊未遭波及，警方查扣7輛可能涉及肇事責任的車，將再進一步釐清相關責任。

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