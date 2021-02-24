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8天2死連環殺開炸台南治安！黃偉哲「13字」解析：很多地方該檢討

▲台南市長黃偉哲十分肯定台南市警方在7天之內把案子破了，但對蔡嫌殺害死者感到遺憾，希望警方加強犯罪偵防，還給台南市民一個安全生活環境。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲十分肯定台南市警方在7天之內把案子破了，但對蔡嫌殺害死者感到遺憾，希望警方加強犯罪偵防，還給台南市民一個安全生活環境。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對台南市近來的治安問題，市長黃偉哲認為有許多值得該檢討的地方，但可以看到方仰寧局長從上任以來，不眠不休，到現在還沒回過家，過年也都是在警察局裡面過年，可以知道他是非常盡心盡力來改進台南治安，這點的精神、出發點他是非常非常這個肯定。

黃偉哲說，案件既然已經發生了，人既然已經被殺了，就有很多的檢討的空間。那首先對於這個案件的偵辦，早在直播主那個時候，案件發生的時候，本來就帶了3個人主動投案，如果警方就按照以前，反正就有人投案，就不再繼續深究的話，這個事情也就這樣不了了之了，直播主案子結了，後續整個犯罪線索，也就不會再繼續被追究。

▲▼案發現場曝！台南「蝦米」殺老大　猛轟7發「槍留門口」從容離開。（圖／記者林悅翻攝）

▲案發現場曝！台南「蝦米」殺老大，猛轟7發「槍留門口」從容離開。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，但因為方仰寧局長他們非常非常的仔細，所以發現那個3個人的投案，基本上可能只是一部分而已，所以他們循線追查，再追查到1長槍3把短槍，所以說，事實上「擾動犯罪集團他們的一個平衡」才是原因。那至於如同媒體所報導的到底是真的、是假的，所以3個人之間、2位死者之間、還有投案的人之間、他們中間的關係，以及他們過去犯罪模式，還有他們財務的狀況，是不是如媒體所揭露的，這點還有待司法機關來進一步偵查釐清。

黃偉哲說，偵查不公開以及目前為止還有非主嫌的部分，還有人還沒有到案，還在逃，所以說坦白講現在檢警也在偵查中，他也不便評論，但最重要的是肯定警察鍥而不捨的精神。

黃偉哲覺得其實冰凍三尺非一日之寒，台南的這個犯罪的集團，他覺得有必要再進一步的深究，進一步的追查。至於一般善良百姓他們的一個日常生活，我們也期待說，能夠藉著這次的這個破案，能夠早日還民眾一個安全生活環境，這點是他非常期待。

▲▼台南安平再傳槍響！男子身中2槍「失去呼吸心跳」。（圖／記者林悅攝）

黃偉哲強調，我們還是非常肯定警務人員他們很努力，來偵破這件案子。其實，23日投案的兩個人，如果不是被逼到無處躲藏，他們不會佛心來自己出來投案。這點是我們可以知道。他們既然要逃亡，那就逃啦？那為什麼會到最後、同1天來投案，而且還帶了律師來。他覺得其實這中間一定是有相關經濟網絡，或是相關的人際網路都被斬斷了。所以說逼到最後就必須要來這個投案。他相信這如果沒有警方的努力，不可能會主動來這個逼他們來投案。

黃偉哲也覺得，蔡嫌到最後要投案之前，還是殺了1個人，這點我們真的是非常非常感到遺憾的事情。所以除謝謝警方的努力偵辦刑事案件，在7天之內把案子給破了外。另外一個是，我們對死者還是表達遺憾，這個治安需要再加強，希望對於犯罪偵防，還有犯罪預防，還是一直要努力做下去。事實上，有些地方真的是看這個監視器，才能夠循線來做嫌犯逃亡的路線的一個偵辦，這部分還是感謝警方的努力，希望早日還給台南市民一個安全生活環境。

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