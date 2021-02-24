去年數學太簡單大考中心主任下台！今年難到崩潰滿級分砍1.3萬人





▲110年大學學測考生考完考題，紛紛哀號試卷題目太難。（圖／記者林敬旻攝）

記者謝承恩／台北報導

大學學測成績公布，數學滿級分人數僅1558人，比往年少了1.3萬人。而去年因為數學考題太簡單，造成數學滿級分人數暴增「嚴重超篩」，大考中心主任張茂桂下台請辭，今年考題難度暴增，考生都哀鴻遍野，連全國教師會解題團隊都形容，今年學測數學科是「史上最難」。

今年學測考試結束後，考生一面倒認為數學試卷相當難，成績結果公布後，果然滿級分人數砍半再砍半，相較去年的14489人，今年僅1558人，足足少了1.3萬。不禁讓人聯想起，去年因為數學考題太過簡單，缺乏鑑別度，相較前年滿級分人數7782人，去年躍升至14489人，此情況造成「嚴重超篩」，也讓大考中心主任張茂桂請辭下台，藍委甚至要求教育部提檢討報告。

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▲去年大考中心主任張茂桂（中）因為數學命題太簡單而請辭。（圖／記者許展溢攝）

去年大考中心坦言數學只有1題有難度，而今年考生吃足苦頭，直接遇上艱深考題，全國高級中等學校教育產業工會也指出，今年學測試題較去年偏難，試題取向類似指考的數甲，會讓社會組學生崩潰。今日成績公布，數學五標全部下修，分別為11、9、6、4、3級分，滿級分人數更創近10年新低。

根據大考中心資料顯示，今年各科拿到最高15級分人數以英文科最多，共4895人，其次依序為國文科4064人、自然科4062人、社會科2600人、數學科1558人，數學15級分人數僅僅1558人，為近10年新低。至於0級分人數，以數學科44人最多，其次是社會科12人、英文科和自然科為10人，國文科8人。

▲今年學測五標。（圖／大考中心提供）

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