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台南安平老大驗屍結果出爐！全身留16彈孔　雙槍齊轟瞬間奪命

圖：蔡姓男子持雙槍槍殺安平陳姓老大身亡，犯案後向刑大投案，警方在命案現場勘查鑑識蒐證，起獲２把作案手槍。（記者林云翻攝）

圖：蔡姓男子持雙槍槍殺安平陳姓老大身亡，犯案後向刑大投案，警方在命案現場勘查鑑識蒐證，起獲２把作案手槍。（記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南安平老大陳姓男子「建文」遭蔡姓小弟持雙槍開轟身亡，台南地檢署檢察官董詠勝率同法醫相驗完畢，初步檢視屍體發現胸、腹部有6個彈孔，背、腰、臀、大腿有9個彈孔，腋下彈孔處則還卡有1個彈頭，詳細死因仍待解剖鑑定。

台南地檢署指出，2月16日晚上６時30分許，王姓男子遭車輛衝撞刺殺致死，2月17日台南市警局拘提余姓等6名犯嫌到案，檢察官董詠勝訊問後針對被告余、王及蘇等3人聲請羈押禁見獲准，另涉及該案之曾、蔡、劉及徐等４人逃逸。

圖：蔡姓男子持雙槍槍殺安平陳姓老大身亡，犯案後向刑大投案，警方在命案現場勘查鑑識蒐證，起獲２把作案手槍。（記者林云翻攝）

▲台南市警方在命案現場勘查。（圖／記者林悅攝）

台南市警局派員全力追緝，其中曾姓男子於2月23日下午２時51分前往台南市警局第三分局投案，警方於當日４時40分持拘票執行拘提。蔡姓犯嫌於2月23日晚上９時許，持雙槍前往陳姓被害人住處開槍射擊陳姓被害人，致陳姓被害人死亡，蔡嫌於持槍殺人後，馬上前往台南市刑警大隊安南隊部，警方於當日晚上９時15分持拘票拘提到案。另在逃劉嫌於2月24日凌晨1時許，前往台南市永康分局，警方於24日凌晨1時37分持拘票拘提到案。

陳姓被害人於2月24日11時許經檢察官董詠勝率同法醫相驗完畢，初步檢視屍體發現胸、腹部有6個彈孔，背、腰、臀、大腿有9個彈孔，腋下有1個彈頭，詳細死因仍待解剖鑑定。被告曾、蔡及劉於解送台南地檢署後，將由檢察官董詠勝進行訊問。因本案涉犯人數眾多，且仍有涉案被告在逃，就該等案件之犯罪動機與犯罪結構，待承辦檢察官統整所有事證及相關人等之供述逐一比對釐清後，會依照各被告涉案情節依照法律規定偵處。

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