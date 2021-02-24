學測數學太難！滿級分只有1558人「比去年少1.3萬」　創10年新低

▲大考中心公布學測成績。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

110學年度學測成績今（24日）公布，但各科拿到最高15級分的人數都比109學年度減少，其中，數學科僅1558人，相較去年1萬4489人滿級分，大幅減少近1.3萬人，五標分別為11、9、6、4、3級分，創近10年新低。

根據大考中心資料顯示，今年各科拿到最高15級分人數以英文科最多，共4895人，其次依序為國文科4064人、自然科4062人、社會科2600人、數學科1558人，數學15級分人數僅僅1558人，為近10年新低。至於0級分人數，以數學科44人最多，其次是社會科12人、英文科和自然科為10人，國文科8人。

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▲學測五標。（圖／大考中心提供）

大考中心表示，凡報名資料填寫行動電話號碼考生，將以「0911-511-467」手機號碼主動發送簡訊通知考生成績。今天上午9時也在大考中心網站與電話語音(02) 2364-3677提供成績查詢服務，讓考生儘速在第一時間得知測驗成績；預計明天（2/25）寄發考生成績通知單。

大考中心提醒考生，學測成績通知單明天才會寄發，考生若對這次學測成績有疑義，請在明天起至下周二（3/2）止，使用考生成績通知單上「考生申請成績複查密碼」，至大考中心網站複查申請網頁，登錄申請複查相關資料。

另外，複查成績限用網路申請，未於期限內完成申請手續並繳費者，不予處理。複查結果通知書將在3月8日（周一）寄發，同時提供網路及電話語音查詢。



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