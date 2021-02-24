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考生注意！學測成績今日上午9時公布　查詢網址看這邊

▲110年大學學測，考生進考場。（圖／記者林敬旻攝）

▲110年大學學測成績今日公布。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

110學年大學學測日前結束，大考中心將於今（24日）上午9時公布學測成績和各科5標，考生可用學測成績報名大學個人申請管道。另外，大學個人申請將於3月22日上午0時到3月24日下午5時開放第一階段報名與繳費，3月31日上午9時公告第一階段篩選結果。

大考中心表示，學測成績將於2月24日公布，上午9時起提供網路和語音查詢，報名資料有填手機號碼的考生，24日將收到簡訊通知成績，學測成績單25日寄發。考生如對成績有疑義，可於2月25日上午9時至3月2 日下午5時申請成績複查，每科作業費新台幣50元，複查結果3月8日通知。

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大學甄選入學委員會指出，繁星推薦管道於3月10日到3月11日開放報名，3月17日公布第1類到第7類學群錄取名單及第8類學群（醫學系、牙醫系）第一階段篩選結果，4月14日到5月2日間進行繁星第8類學群第二階段指定項目甄試，各校於5月10日前公布繁星第8類學群錄取名單。

大學甄選入學委員會表示，大學個人申請管道於3月23日到3月24日開放報名，3月31日公布第一階段篩選結果，4月14日到5月2日進行第二階段指定項目甄試，各校於5月10日前公布錄取名單，錄取生須於5月13日到5月14日登記就讀志願序，5月20日上午9時公布統一分發結果。
 

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