學測科目五標一次看！數學頂標11級分4年來最低

▲學測五標。（圖／大考中心提供）

記者崔至雲／台北報導

大學學測成績今（24日）公布，大考中心同步公布各科頂標、前標、均標、後標、底標等5標成績標準。其中數學科頂標僅11級分，是近年新低；國文科頂標為13級分；英文科頂標為13級分。大考中心表示，報名資料有填手機號碼的考生，24日將收到簡訊通知成績，學測成績單25日寄發。

大考中心今日公布學測成績及相關統計資料，資料顯示，英文科今年頂標為13、前標12、均標8、後標5、底標4，國文頂標為13、前標12、均標11、後標9、底標8」；社會科頂標為13、前標12、均標10、後標8、底標7；自然科頂標13、前標12、均標8、底標6、底標5。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大考中心指出，今日公布成績當日上午提供手機簡訊通知成績之服務，凡報名資料有填寫行動電話號碼之考生，大考中心將以0911-511-467手機號碼主動發送簡訊通知考生成績。同日上午9時起，即可至大考中心官網「學科能力測驗試務專區」或以電話語音(02) 2364-3677查詢成績。

▲學測原始分數與級分對照表。（圖／大考中心提供）

大考中心強調，考生如對成績有疑義，請於2月25日起至3月2日止，使用考生成績通知單上之「考生申請成績複查密碼」或至「學科能力測驗試 務專區–查詢成績複查密碼系統」查詢密碼後，於成績複查系統登錄申請複查相關資 料。複查成績限用網路申請，未於期限內完成申請手續並繳費者，即未完成申請手續，且逾期不再受理。複查結果通知書於3月8日（一）寄發，同時提供網路及電話語音查詢。