「台大沒有比較好」建中生許願　律師憶當年：險念1科系…心慌全重填

▲許多人的第一志願是希望能進台灣大學。（圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／綜合報導

大學學測成績於今（24）日公布，許多學生努力了很久，也把希望寄託在這一次的試驗中，期盼能有好結果。不過，律師分享自己當年考大學的心情，他認為，不論分數高低，那就是一時的測驗結果而已，不代表人生的分數就是這樣，找到自己學習的興趣，真的比較重要，「不論成績好壞，這真的沒什麼，台大沒有比較好，適合自己的才是最好」。

律師呂秋遠經常在臉書分享時事觀點，也引來不少網友討論。在學測成績公布前1天，他PO文提到，建中的學弟貼了許願單，內容寫下「台大沒有比較好」，大家都以為高中生就是想上台大就讀，為什麼他會寫下這句話？律師回憶起，30年前的自己，當年進入大學時，究竟是抱持什麼樣的想法。

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▲律師分享自己在考大學時的心境，勉勵考生「適合自己的才是最好」。（圖／律師呂秋遠提供）

呂秋遠說，當年進大學是使用志願卡填寫的方式，而父母對他要念什麼樣的學校沒有概念，因此可以自己決定志願卡的順序。因為當時分數還可以，所以他依照台大、政大的順序填寫。

呂秋遠當時想，只要是台大就排序在前面，不管是什麼科系都願意去，接著是政大，按照「世俗」認為的優先科系，一項一項的排列，他認真的花了一個小時決定未來後，便安心躺在床上，準備第2天去政大繳交志願卡。然而，律師卻怎麼樣都睡不著，於是又起床拿著剛劃好的志願卡發呆。

呂秋遠透露，他竟然將台大圖書館系的順序，列在政大所有科系前面，可是心裡似乎有聲音不斷提出質疑，當時資訊很封閉，也沒有時間去了解每個科系的特性，只是直覺認為，圖書館系就是要學習如何去處理圖書，越想越慌，他決定把原先填寫的志願全部重填，認真的思考自己興趣究竟是什麼。最後，繳出了一張還算滿意的志願卡，至少不是台大優先，然後才安心的去睡覺。

最後，呂秋遠進了政大，直到碩士班、博士班，才進入台大學習，直到現在看到建中學生這張許願單，所有的回憶都湧上，才細細回想，原來也曾有過，「如果那不是我要的，台大可能真的沒有比較好」的念頭。

▲律師認為，不論學測分數高低，那只是一時測驗的結果，找到自己的興趣真的比較重要。（圖／記者李毓康攝）

呂秋遠感嘆，我們這一輩的孩子，在高中以前，就是把大學當作職業訓練所，念什麼科系，往後就會從是什麼工作，從沒想過這個科系究竟是不是適合自己。長大後才慢慢發現，科系其實是一種學門訓練的方式，讓我們熟悉這個領域的人如何思考，如果跟自己的個性根本不合，在這個科系學習，不論往後的前途「聽起來」多璀璨，事實上都是假的。

「學校的迷思就更嚴重」呂秋遠表示，當時多數人都覺得，「台大就是比政大好」，哪裡好也說不上來，總之最高學府、第一志願，無論什麼科系，只要能與台大沾得上邊，錄取分數就是比其他學校高。甚至會有把這個科系當跳板，考進去以後再轉系就好的想法。

呂秋遠談到，即使後來成為台大的畢業生，他仍不知道台大是不是比較好，但他相信，「找到自己喜歡的學問，在適合自己的環境中學習，肯定比較好」，不論學測分數高低，那就是一時的測驗結果而已，不代表人生的分數就是這樣，找到自己學習的興趣，真的比較重要。如果真的考不好，那真的無所謂，或許是上天要我們嘗試另一個可能而已。

「人生不斷的成功，不見得是一件好事」呂秋遠說，因為往後漫長的人生中，一件不起眼的小事，可能就會讓自己粉身碎骨，當時以為的挫敗會一敗塗地，其實都是滋養自己的重要養分，不論成績好壞，這真的沒什麼，「台大沒有比較好，適合自己的才是最好」。