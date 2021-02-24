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「一出生就背債24.4萬」　國民黨民調：9成民眾認年輕人買不起房子

▲台北市長柯文哲、國民黨主席江啟臣同台「願景台灣2030」論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲、國民黨主席江啟臣同台「願景台灣2030」論壇。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨籌辦「願景台灣2030」第二場論壇24日10時登場，這次主題為「活不起的未來」，論壇中公布台灣首份「活不起的未來」民意調查結果，整體而言，受訪者認為，高房價、低薪、看不見未來是台灣年輕人面臨最嚴重的3大問題，也有近6成民眾認為台灣的未來會更加辛苦。

論壇邀請台灣大學生物產業傳播暨發展學系副教授王淑美、文化大學勞動暨人力資源學系副教授辛炳隆以及台北市長柯文哲等人與談，江啟臣亦以立委身份共同與談，副秘書長柯志恩則以淡江大學教育心理與諮商研究所教授身份，擔任論壇主持人，引導論壇進行分階段討論。

會中公布「活不起的未來」民調數據，中央政府總負債為5.5兆元，嬰兒一出生就有24.4萬元的債務，有近5成受訪民眾擔心國家財政將來會破產，若把公保、農保、勞保虧損算進去，中央政府負債可能達 15.8 兆元，有6成民眾擔心未來各項社會保險會破產。

對於台灣是否存在「世代正義」的問題，民調結果呈現兩極化的反應，38.8％民眾認為國家資源集中於年長族群，但也有47.8％民眾並不同意這樣的看法。

民調顯示，民眾認為台灣的未來會更加辛苦（57.9％），但是也有更多的民眾認為「台灣的月亮比較圓」（66.8％民眾認為，年輕人留在台灣發展，還是比較好的選項）。此外，民眾普遍擔心「政府財政」（48.4％）以及「社會保險」（59.6％）的永續經營

整體而言，受訪者認為，高房價、低薪、看不見未來是台灣年輕人面臨最嚴重的3大問題；高達近9成民眾同意年輕人買不起房子是嚴重的問題；問及台灣低薪的主因，多數民眾認為是雇用移工、公司喜歡雇用派遣人員或臨時工（非典型就業）、產業結構失衡所造成。

民調數字顯示出民眾對於國家未來發展的擔憂，更凸顯了「活不起的未來」已是現在進行式，國民黨表示，在這場議題論壇中，除了要為未來的政策找到發展方向，同時，也是對政府無法改善現狀示警。

江啟臣表示，「一個團結的社會不應區分你我，一個偉大的國家必須共同打造。」雖然大家站在產、官、學不同角度，且身處執政、監督不同角色，但透過溝通對話凝聚共識，就是「願景台灣2030」，讓台灣走向美好未來，不變的目標與初心。

▼台北市長柯文哲出席「願景台灣2030」論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲出席「願景台灣2030」論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▼國民黨主席江啟臣同台「願景台灣2030」論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席江啟臣同台「願景台灣2030」論壇。（圖／記者林敬旻攝）

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