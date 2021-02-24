同台江啟臣「裂解國民黨」？　柯文哲：民眾黨也吵成一團

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲受國民黨主席江啟臣邀請，參加國民黨「願景台灣2030」論壇，讓藍白合作再度受到討論，不過卻傳出智庫副董事長連勝文最後一刻才被告知，且就算表達反對，還被「已讀不回」，被外界視為裂解藍營。對此，柯文哲受訪時提及，這個想太多，「我們民眾黨裡面也吵成一團啊。」

柯文哲24日赴國民黨「願景台灣2030」論壇，關於外界認為江啟臣借他來拉抬聲勢，以及涉入國民黨主席之爭，柯文哲認為，他的出發點很簡單，在議題上可以跟最大多數人合作，「不要老是想那麼多。」

▲台北市長柯文哲出席「願景台灣2030」論壇。（圖／記者林敬旻攝）

針對連勝文反對他來此論壇，柯文哲表示，這世界上有很多人，可是他們常常只能爭取大多數人的支持，沒辦法讓每個人都滿意，「這也沒辦法。」

至於外界解讀，柯文哲參加論壇裂解藍營，柯文哲回應，「這個就是想太多！你要講的話，我們民眾黨裡面也是吵成一團，一樣啊！」人活在世界上，能否建構一個比較和平的社會氛圍呢？

另外，由於柯文哲日前被問及藍白合作時，坦言也可以跟民進黨合作，因此被問到如果民進黨找他去論壇要談什麼？是不是談轉型正義？柯文哲則說，「都可以啊，要講ECMO、安寧療護講什麼，我題目很多都可以講。」