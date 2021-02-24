嘉義市YouBike 增新站點　將建置100站450輛車

▲嘉義市YouBike 2.0年前再新增站點 提供民眾便捷交通服務 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市公共自行車YouBike 2.0啟用至今，頗受民眾好評，為因應年節假期到來，提供民眾及遊客更便利交通，市府規劃再增加36站，並將依建置進度分批啟用營運，其中14站2月3日已開放使用，其餘站點也陸續於2月5日及2月9日啟用，另外也將投入450輛車，未來仍持續以建置100站為目標。

▲其中最高人次使用之站點為嘉義火車站(出口)、其次為臺灣銀行嘉義分行及嘉義市政府等 。（圖／記者翁伊森翻攝）

根據微笑單車公司營運資料顯示，自109年12月15日營運以來，每日平均約有2000餘人次使用，截至今日已約有10萬人次使用，平均週轉率亦僅次於台北市，可見民眾對於公共自行車政策的支持，確實補足大眾運輸第一及最後一哩路的功能；其中最高人次使用之站點為嘉義火車站(出口)、其次為臺灣銀行嘉義分行及嘉義市政府等站。

▲▼ YouBike 2.0新站點圖示。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市政府表示，年節上線的營運站點主要仍以交通節點、學校、景點等地優先設置，如大潤發旁之博愛後驛街口、蘭潭音樂噴泉(月影潭心)、嘉義市立美術館(蘭井街)等站，提供春節觀光便捷交通，另外如世賢八德站(八德路口)、世賢圖書館等站則串聯本市甫完工之環市自行車道，讓民眾騎乘自行車休憩、暢遊嘉義市。



市府交通處表示為鼓勵民眾使用綠色運輸，至110年3月31日前騎乘前30分鐘費用由市府補貼供民眾免費騎乘，詳細租賃站位置及啟用資訊可至「愛嘉義」APP查詢或至嘉義YouBike 2.0官方網頁查詢(https://chiayi.youbike.com.tw/home)。

▲ YouBike 2.0年前再新增站點 提供民眾便捷交通服務 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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