新北YouBike取消前30分鐘免費！ 最快3月底開始收費5元





▲YouBike公共自行車。（圖／記者周宸亘攝）



記者羅婉庭／新北報導

新北市YouBike將取消前30分鐘免費政策，最快3月底開始實施收費5元，若是轉乘大眾運輸才會維持前30分鐘免費。

新北交通局長鍾鳴時22日表示，前30分鐘免費的政策，是推行之初為了鼓勵民眾使用，但是公共自行車的定位是輔助大眾運輸的「最後一哩路」，因此轉乘免費的制度仍然保留。

他表示，未來新北市的YouBike站點將會大幅增加，政策也會逐步調整。目前統計75％使用者皆為轉乘使用，因此影響範圍不會太大，且台北市早已取消免費政策。

交通局表示，過去YouBike前30分鐘為10元，由市府全額補助，未來將採前30分鐘收費5元，另外5元仍由市府補助，與台北市相同，若騎乘YouBike前後1小時，唯有搭乘大眾運輸，公車、捷運、輕軌仍維持免費。

此外，新北市YouBike合約將於今年8月屆滿，新合約預計4月底前公告招標；新北市交通局強調，未來新合約首要目標是確保雙北市公共自行車服務不中斷，並以維護雙北市民使用公共自行車服務和便利性不受影響為最優先考量。

交通局綜合規劃科科長吳政諺表示，新北市公共自行車租賃系統合約採公開招標，不限定特定廠商，且為使資源有效利用，新北YouBike1.0公共自行車將透過設備整新延長使用年限，規範新的得標廠商必須維運新北市現有YouBike1.0公共自行車，並依YouBike1.0車齡與實際車況提出維護保養與汰換計畫。

吳政諺指出，得標廠商如引進新系統，除須提出新系統站位布設計畫外，也必須提出新北市新舊系統與雙北公共自行車系統的站點剩餘車輛與柱位資料查詢、借車、還車、費率等功能整合措施，方便民眾可於雙北各站點租還公共自行車。

鍾鳴時表示，不管未來新北市公共自行車是延續舊系統或引進新系統，都要能夠與現行的公共自行車無縫接軌，且要兼顧雙北市民眾的使用需求，讓雙北市民使用公共自行車服務和便利性不受影響，確保公共自行車服務不中斷。