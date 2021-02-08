板橋騎士鑽車縫「被輾碎頭」！恐怖瞬間曝光　YouBike男目睹傻了

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市板橋區5日晚間6時許發生一起死亡車禍，26歲的郭姓男子當時騎車行經民生路三段時，遭到一輛聯結車輾過，當即頭破破裂慘死；如今完整影片曝光，當時一輛YouBike因前方公車停靠，因此向左側駛出，後方的郭男反應不及，當即倒地自摔，瞬間遭到身旁的聯結車輾碎頭，目睹這一幕的YouBike騎士嚇得愣在原處，不知該如何是好。

警方調查，這起車禍就發生在5日晚間6時23分許，當時適逢下班車潮，板橋民生路車流量相當大，郭男騎著機車經過捷運新埔站5號出口前時，不慎倒地遭到聯結車輾爆頭，當場死亡。

▲郭男原想鑽入車縫中，但見YouBike竄出反應不及，當場自摔倒地，遭到聯結車輾碎頭慘死。（圖／翻攝臉書社團「台灣巴士文化協會」）

▲YouBike男騎士目睹郭男被輾斃瞬間，嚇得當場愣在原地。（圖／翻攝臉書社團「台灣巴士文化協會」）

如今當時事故完整畫面曝光，網友在臉書社團「台灣巴士文化協會」公開影片，畫面中，當時一輛公車靠站載運乘客，騎在後方的YouBike男騎士便緩緩向左騎出，準備變換車道，這時左側一輛聯結車駛來，後方的死者郭男騎車原想鑽入聯結車與公車的車縫中，不料卻突見YouBike竄出、反應不及當場自摔，下一秒頭部即遭聯結車後輪輾碎慘死，目擊全程的YouBike男騎士當場愣在原地。

驚悚畫面曝光後，網友也紛紛呼籲「千萬別鑽車縫！搶快7秒鐘、晚7天回家」、「騎YouBike那位應該會一輩子陰影」、「真的別再鑽車縫，很多事故覺得不可能發生，但還是會發生！」而目前這起車禍案件肇責歸屬為何，警方將持續深入鑑識釐清。

▼郭男遭輾過後，頭部破裂當場死亡。（圖／民眾提供）