　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

追雪勇者再+1！北投哥清晨5點「騎UBike上陽明山」　網笑：腳別停

 ▲▼北投哥騎腳踏車到二子坪。（圖／網友授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲北投哥騎腳踏車到二子坪。（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

急凍寒流侵襲，全台各地氣溫驟降，多座高山已是白茫茫一片，吸引不少民眾前往追雪。本站曾報導《只穿拖鞋！抗寒戰士騎UBike上陽明山追雪　網看傻：要截肢了》，該名大學生穿著拖鞋，騎YouBike微笑單車（通稱YouBike或UBike）上陽明山賞雪；而瘋狂的追雪人不只有他，昨（8）日也有另名大哥不畏寒風，騎YouBike到二子坪賞雪。

一名網友昨（8）日在臉書社團「靠北登山大小事」上發文表示，他在早上5點時，竟看到一個身穿自行車騎行服的大哥出現在「 陽明山國家公園」二子坪，此外就沒有其他禦寒裝備，看起來相當熱血。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO看到大哥騎著YouBike上山，於是好奇心起，走過去詢問「大哥從哪騎來？」大哥則回應，「北投上來蠻爽，就運動來賞雪！」

照片曝光後，不少網友紛紛留言回應，「是認識的車友」、「超猛的！太佩服了」、「結冰就慘了」、「最不塞的交通工具」、「他要怎樣下山啊？肯定滑」、「好熱血」、「太威了」、「天氣冷比較不會流汗」、「居然是YouBike」、「強者」、「想活命腳就不能停」。

此外，從照片中可以發現，天空中飄著白雪，地面多處已有冰霜，因此就有網友表示，「他要怎樣下山啊？肯定滑」、「這其實很滑耶」。

ET快訊
聯電8吋晶圓廠傳出巨大爆炸聲！　冒出陣陣煙霧
花300元刮刮樂沒中半個號碼　結果竟有「神秘圖案」翻15倍
「坐好友身上搖」19秒外遇片瘋傳　甜美女星公開道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台「道路管制」一次看！中橫公路、合歡山17時起封閉

「台灣豬標章」大稽查！家樂福、鬍鬚張等60多家被下架

寒流強襲！嘉義虱目魚文蛤損1萬8490公斤　泰國蝦凍斃3270kg

真理大學封館換鎖！歷史才女長文嘆「處理太粗糙」　曝1事更重要

合歡山積雪10cm「2天15撞」！選用破冰雪鍊關鍵要訣曝光

50K女友願意AA制　醫生男「交往9年不敢婚」！網見超渣原因：可憐

花300元刮刮樂沒中半個號碼　結果竟有「神秘圖案」翻15倍爽炸！

張良澤台灣文學資料管理問題　黃偉哲：台南願意提供收藏空間

刺激！登記集中檢疫所做居檢　回國入境簽名才能「開箱房型」

追雪勇者再+1！北投哥清晨5點「騎UBike上陽明山」　網笑：腳別停

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

直擊！熊貓外送員冒雪騎上陽明山二子坪　兩腳踩地緩緩嚕過濕滑雪地

江蕙錄製語音相挺許富凱，預告2月會現身小巨蛋

超級嬤寶！柴犬想跟鄰居出去玩　被媽抓回家罵...露無辜眼神討拍

台中五寶爸二度放鳥新老闆！　至今未去上班…LINE對話曝光

2000公尺「太平山莊」21:00降雪 白茫茫一片！民眾追雪成功超興奮

全台「道路管制」一次看！中橫公路、合歡山17時起封閉

「台灣豬標章」大稽查！家樂福、鬍鬚張等60多家被下架

寒流強襲！嘉義虱目魚文蛤損1萬8490公斤　泰國蝦凍斃3270kg

真理大學封館換鎖！歷史才女長文嘆「處理太粗糙」　曝1事更重要

合歡山積雪10cm「2天15撞」！選用破冰雪鍊關鍵要訣曝光

50K女友願意AA制　醫生男「交往9年不敢婚」！網見超渣原因：可憐

花300元刮刮樂沒中半個號碼　結果竟有「神秘圖案」翻15倍爽炸！

張良澤台灣文學資料管理問題　黃偉哲：台南願意提供收藏空間

刺激！登記集中檢疫所做居檢　回國入境簽名才能「開箱房型」

追雪勇者再+1！北投哥清晨5點「騎UBike上陽明山」　網笑：腳別停

寒流強襲63hrs「全台至少69人猝死」　花蓮1人突倒車內路人嚇壞

日本關西3府縣籲納緊急事態　東京連3天單日逾2000例

阿里山冬季優良茶競賽出爐　發酵及烘焙度決勝負

金唱片漏網／THE BOYZ鏡頭底下跨「禮儀腿」、90度彎腰！原因超暖

炎亞綸獨挑大樑接直播主持棒　「偷師」綜藝大咖學撇步

葬禮親友哭一片…4天後「死者」踏進家門　妻嚇壞：那我埋掉誰？

42號隧道開工！打通阿里山森鐵最後一哩路...預計2023全線通車

呆萌金初次見雪興奮笑容藏不住　銀白天地嗨做「空中腳踏車」

祭司夥同2信徒輪流性侵！事後囂張「拖女屍」回被害人家門口

謝淑薇阿布達比女網未能逆轉烏克蘭　單打32強止步續戰女雙

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

生活熱門新聞

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

真理大學台文館突封館　82歲國寶館長遭辱

好市多續約才能結帳　她刷會費氣炸：還沒到期

五寶爸拿了4500元紅包卻不上工

40歲軟飯男竟劈腿5女！正宮公開他驚人性能力

新北業務「低胸」簽約照瘋傳！雙峰快溢出

富王鴨肉今10點出面道歉！王老闆身份被起底

全台寒流至少43人猝死　16歲少年離世

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

騎UBike賞雪「拖鞋哥」身分曝　從台大尬上陽明山

真理大學突封館換鎖　張良澤嘆：想把東西拿回來

阿公怕孫女冷到！急幫請假罵「怎麼當媽」

反串富王粉專玩出火　店家不排除提告

更多熱門

相關新聞

寒流急凍宜蘭　3人疑低溫猝死

寒流急凍宜蘭　3人疑低溫猝死

寒流發威，低溫持續冰凍宜蘭，7日至9日上午，宜蘭3名患糖尿病及高血壓等病史的長者中，2人被家人發現沒了呼吸心跳一動也不動，家人雖緊急報警送醫，但2人仍急救無效，另1人自行求救仍不治，是否天冷低溫致命，死因待釐清。

太冷！台鐵三天內三起斷軌事件

太冷！台鐵三天內三起斷軌事件

黑貓自己開暖扇4次　詭舉嚇傻媽

黑貓自己開暖扇4次　詭舉嚇傻媽

冷風吹不停！這區40小時氣溫8°C

冷風吹不停！這區40小時氣溫8°C

假藉寒流春節「行善募資」詐財　屏警加強查緝

假藉寒流春節「行善募資」詐財　屏警加強查緝

關鍵字：

寒流陽明山二子坪YouBike腳踏車自行車靠北登山大小事

讀者迴響

熱門新聞

追劇到一半…人妻驚覺「他打呼聲消失」狂搖叫不醒　送醫哭了

富王鴨肉小老闆7度鞠躬道歉了！

阿信唱一半「IG直播突打開」　女友視角被網友看光

蛇精男消失31天突發「我感染新冠肺炎了」

邰智源花9個月考試！為開一日公車「真的拿到職業駕照」

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

真理大學台文館突封館　82歲國寶館長遭辱

好市多續約才能結帳　她刷會費氣炸：還沒到期

首創台灣直播平台　黃立成裸退驚人價碼爽入袋

16歲屁孩爽載國中女友　夜遊撞警遭開12槍

監獄貓困門縫2小時　伸手哀求救

明明帶貓出門變羊駝　網：怎有脖

五寶爸拿了4500元紅包卻不上工

《逃跑吧好兄弟》驚傳停播！

更多

最夯影音

更多
施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了
采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面