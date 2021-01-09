追雪勇者再+1！北投哥清晨5點「騎UBike上陽明山」　網笑：腳別停

▲北投哥騎腳踏車到二子坪。（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

急凍寒流侵襲，全台各地氣溫驟降，多座高山已是白茫茫一片，吸引不少民眾前往追雪。本站曾報導《只穿拖鞋！抗寒戰士騎UBike上陽明山追雪 網看傻：要截肢了》，該名大學生穿著拖鞋，騎YouBike微笑單車（通稱YouBike或UBike）上陽明山賞雪；而瘋狂的追雪人不只有他，昨（8）日也有另名大哥不畏寒風，騎YouBike到二子坪賞雪。

一名網友昨（8）日在臉書社團「靠北登山大小事」上發文表示，他在早上5點時，竟看到一個身穿自行車騎行服的大哥出現在「 陽明山國家公園」二子坪，此外就沒有其他禦寒裝備，看起來相當熱血。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO看到大哥騎著YouBike上山，於是好奇心起，走過去詢問「大哥從哪騎來？」大哥則回應，「北投上來蠻爽，就運動來賞雪！」

照片曝光後，不少網友紛紛留言回應，「是認識的車友」、「超猛的！太佩服了」、「結冰就慘了」、「最不塞的交通工具」、「他要怎樣下山啊？肯定滑」、「好熱血」、「太威了」、「天氣冷比較不會流汗」、「居然是YouBike」、「強者」、「想活命腳就不能停」。

此外，從照片中可以發現，天空中飄著白雪，地面多處已有冰霜，因此就有網友表示，「他要怎樣下山啊？肯定滑」、「這其實很滑耶」。