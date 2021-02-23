證實將專訪柯文哲　趙少康：對手也可以視議題合作

記者蘇晏男／台北報導

由國民黨智庫主辦的「願景台灣2030」第二場論壇24日登場，在黨主席江啟臣邀請下，台北市長柯文哲確定出席，兩人不僅將首度同台，也讓「藍白合」受到討論；無獨有偶，有意角逐黨魁的中廣董事長趙少康23日也證實將專訪柯文哲，不過此事1個月前就已安排。另外，對於如何與2024潛在對手柯文哲「藍白合」？趙則表示，對手也可以視議題合作。

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

趙少康23日召開記者會，證實將專訪柯文哲。他指出，記得《TVBS》的「少康戰情室」製作人曾知會他，有邀請柯文哲上節目，不過起碼一個月前講的，「有，有計畫要邀請柯文哲，是不是這禮拜，我要查一下，我真的沒有記清楚哪一天」，而柯文哲已答應上節目了。

不過，國民黨內近日傳出反對「藍白合」的聲音，且柯文哲也可能角逐2024總統大選，對於如何與其合作，趙少康表示，對手也可以視議題合作，「我看了反應」，大概國民黨議員游淑慧、徐巧芯等人比較反對，因為她們是監督柯文哲，站在柯文哲對立面，不過議員有議員的立場；而立委比較還好，在立法院需要合縱連橫，所以沒有說一定要怎樣，就是視議題而定。

趙少康強調，國民黨內部既然有不同聲音，江啟臣也可以聽聽看再做衡量。當然以後面對這事情，黨內最好有一個機制，把它溝通好比較好，免得有不同的聲音，「國民黨不要給人家有內鬨內亂的感覺，要讓大家有團結的感覺比較重要」。

另外，智庫副董事長連勝文事先不知邀請柯文哲出席而不滿，是否因此認為國民黨內需要內部機制？趙少康指出，連勝文是副董事長，活動又是該智庫舉辦，理論上他應該要知道，所以當然會不高興，的確有點爭議且敏感 。「我覺得讓連勝文事先知道，這是起碼的尊重」，連勝文不高興也有其道理，以後就多事先溝通就好。