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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬蔡當選就忘了　趙少康推內閣制：政治人物當上總統後就不想下來

記者羅婉庭／台北報導

中廣董座趙少康23日召開憲改記者會，針對國家憲政體制、不在籍投票以及 18 歲公民權三大議題說明他的建議。趙少康表示，他若當選，第一年就會推動內閣制，同時，會以「內閣制修憲立委」來競選，希望總統蔡英文當機立斷推動內閣制，不該是當上總統就忘了內閣制。

趙少康表示，他之所以提議議會內閣制，是因為民主要靠制衡，制衡要靠制度，總統制國家唯一成功的只有美國，雖然被美國總統川普搞得一塌糊塗，但靠制度仍導正回來。他指出，台灣則完全沒有制衡，他不是第一個提出議會內閣制的，蔡英文、賴清德都曾提過內閣制，但他們當選總統後都忘記了。他說，前總統馬英九也是，當選後就忘了要檢討內閣制的承諾，馬英九對此還派出高朗私下提醒他，要他「不要再提了」。

趙少康說，政治人物當上總統後就不想下來，就像川普，「吃相再難看都不想下來」，況且我國總統的權力比美國總統還大，還有兩年任期為何不推動，對蔡英文的聲望也能夠提升，「贏者全拿」是不公平的，不符合民主機制的精神，建議蔡英文現在能做。國民黨不會反對，若民進黨支持就能推動了。

媒體追問，假如修憲2024前提早通過內閣制，屆時總統是虛位元首，他會繼續選總統嗎？趙少康回應，希望能夠推動成功，到時再說，先修法成功再說，也許那時候就選立委，或爭取當總理，隨著政治度變化會有不同選項。

▲趙少康召開憲改政策記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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趙少康內閣制

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