川普2024有望再爭總統大位！　卸任後首場演說將曝「最新動向」

▲美國前總統川普即將發表卸任後的首場演說，據悉，屆時可能會提到有關2024年出馬總統大選的可能性。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國前總統川普將於本週末發表卸任後的第一場重要演說，活動主辦單位今天表示，川普可能會提到於2024年再度角逐總統大位的可能性。

川普28日將在「保守政治行動會議」（Conservative Political Action Conference, CPAC）發表演說。這場會議於25日到28日在佛羅里達州奧蘭多舉行。

主辦單位「美國保守聯盟」（American Conservative Union）主席施拉普（Matt Schlapp）表示，他預料川普將在活動上概述自己在共和黨政治中扮演的積極角色。

施拉普告訴路透社：「我不確定他會針對2024年（大選）說些什麼，但我相信，他會明確表示這是很有機會的可能性。」

川普方面的一名代表拒談川普可能在演說中發表的內容。川普先前曾表示，他會考慮再度出馬競選總統。

其他可能在2024年代表共和黨參選的人，還包括前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、南達科他州州長諾埃姆（Kristi Noem），他們兩人也將參加保守政治行動會議。

川普於去年11月3日總統大選敗給民主黨的拜登，之後兩個月間，不斷聲稱自己的敗選是大規模舞弊的結果，後來導致今年1月6日川粉硬闖國會大廈的暴動事件，令部分資深共和黨人開始對川普產生反感。

▲川普傳出將於28日登台演說，試圖重新聚集鎂光燈。（資料照／達志影像／美聯社）



聯邦參議院共和黨領頭議員麥康奈（Mitch McConnell）等建制派的共和黨大老們想把川普拋在腦後，但川普的支持者認為，川普在保守基本盤所產生的能量，能助共和黨於2022年中期選舉取勝。

施拉普說：「川普會在政局中保有一席之地，初選也少不了他，他會提出意見，會發表談話，這讓建制派共和黨人不寒而慄，他們十分擔心他持續保有影響力。而我對他們的建議是，去適應吧。」

施拉普還表示，在川普執政時擔任副總統的彭斯（Mike Pence）婉拒在今年保守政治行動會議上發表談話的邀約。彭斯也有競選總統的抱負。

針對彭斯，施拉普說：「在開始發表公開評論前，他還需要點時間。」

聽Podcast掌握國際局勢

►獨家微生態科技，蘭蔻小黑瓶100ml加大版