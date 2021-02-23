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武陵賞櫻爆漆彈攻擊！遊客與交管衝突車窗中彈　妻喊：不要這樣

記者白珈陽／台中報導

近期是武陵農場櫻花季，一名男子小維（化名）開車帶妻小前往賞櫻，22日上午回程時與農場交管人員發生爭執，交管人員竟持漆彈槍射擊車子，在副駕車窗上留下綠色顏料，小維一家受到驚嚇，讓他氣得揚言提告。武陵農場表示，經查，小維當時在農場內車速頗快，除不理會交管人員勸導，還差點撞上另名交管人員，開槍的交管可能與小維有爭執且氣不過，才會朝車子射擊漆彈，至於漆彈槍則是平常用以驅趕猴子的工具，將會進一步調查研議後續懲處。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲男子與武陵農場交管人員發生爭執，遭射擊漆彈，在車窗留下綠色漆彈顏料。（圖／民眾提供）

男子小維帶家人到台中市和平區武陵農場進行3天2夜旅遊，昨日上午11時回程途中，行經農場北谷大型車乘客上下車處，因會車問題與農場交管人員發生爭執，隨後竟遭交管人員持漆彈槍射擊3發子彈。

小維表示，當時他依交管指示停車或開車，未料才經過交管人員身旁就遭其咆哮怒吼，並要求一家人下車，他不願順從並回頭反嗆「兇Ｘ小」，竟被交管人員連開3發漆彈槍，讓妻兒飽受驚嚇。

車子遭開槍後，車內的妻子向小維頻喊「不要這樣！車子裡有小孩！」，勸他趕快離開，小維這才開車駛離，並向農場投訴，盼不要再有受害者。

武陵農場副場長胡發韜表示，經查，當時該名男子與一輛大客車正在會車，但男子車速頗快，且未依交管人員指示，還差點撞上一名賴姓交管人員，另一名石姓交管人員見狀才會大聲喝斥男子，導致雙方發生爭執。

為何交管人員會持漆彈槍？胡發韜說，石姓交管人員當時正持漆彈槍驅趕猴子，可能因一時氣憤才朝車子射擊漆彈，將進一步調查釐清。至於該名男子揚言提告，一切將交由司法來釐清。

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