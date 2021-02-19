網瘋傳雲林男子嫖妓給假鈔遭「狂電咕咕」　警：未接獲報案　

▲LINE群組瘋傳凌虐影片，影片中遭虐男子疑似遭電擊不停哀嚎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今（19）日LINE群組瘋傳一段凌虐影片，影片中一名穿著藍色褲子男子遭綠衣男環抱控制，另一名白衣男以疑似電擊棒工具，電擊受虐男子的嘴巴及私處，過程除了電擊棒發出的電擊聲外，藍褲男子不停哀號，過程極為殘忍，雲林警方表示，該影像涉有裸露器官之畫面，呼籲民眾勿散佈相關影像，以免觸犯散佈猥褻影像罪。

今日LINE群組瘋傳一段凌虐影片，並說明「雲林縣有位不長眼睛的小混混，嫖妓喝茶給的是假鈔，被女生發現去追問，還動手打妓女，這下子牠的下場就是“電烤小肉棒”（少鹽少肥肉）」，影片中遭虐男子疑似遭「啪啪啪」電擊不停扭動哀號，但被控制住行動無法逃脫。

雲林縣警局指出，有關通訊軟體流傳「某男子遭凌虐」之影像，經雲林縣警局清查後，目前並未接獲相關民眾報案；如有民眾知悉影片來源及關係人身分，請提供本局依法偵處。另該影像涉有裸露器官之畫面，本局呼籲勿散佈相關影像，以免觸犯散佈猥褻影像罪。

《刑法第 235 條》

散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科九萬元以下罰金。

意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

▲LINE群組瘋傳凌虐影片，影片中遭虐男子疑似遭電擊不停哀嚎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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