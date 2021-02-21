台61西濱公路雲嘉北上路段21車大追撞　1死1命危現場如煉獄

記者蔡佩旻／雲林報導

台61線西濱快速公路北上255K口湖段今（21）日上午07點27分發生重大車禍，連環追撞至少有14輛車撞成一團，其中一部自小客車駕駛人受困車上已明顯死亡，一人送醫無呼吸心跳，9人送醫，目前255K北上路段全線封閉，詳細肇車禍發生原因仍待警方調查中。

▲台61北上254K重大連環車禍9車撞一團釀1死多人傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）（下同）

雲林縣消防局指出，於07時27分接獲民眾報案於台61線北上255公里發生21部大、小型車連環追撞車禍，共6部大貨車、15部自小客車，撞成一團，傷者共計10人，其中8名輕傷、2名OHCA，目前255K北上路段全線封閉中。

送醫資訊，5名輕傷(意識清楚)、1名OHCA送往嘉義朴子醫院，院方10:02確認急救無效，宣告傷重不治；2名輕傷(意識清楚)送往嘉義長庚醫院；1名輕傷(意識清楚)送往北港媽祖醫院；現場1名明顯死亡未送醫。現場由雲林縣消防局第三大隊指揮搶救。

台61雲嘉大橋北上段目前全線封閉，用路人可由東石交流道下，走旁邊引道至下一個交流道再上。警方表示，台61北上255.7K因濃霧造成多車連環追撞，造成2人死亡、8人受傷送醫，相關造責任由警方調查釐清中，呼籲駕駛人，開車遇有濃霧應減速慢行，並開啟霧燈、與前車保持安全距離。

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