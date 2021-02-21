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一張圖還原「西濱20車連環撞現場」！2死者斷魂位置曝光

記者蔡佩旻、陳羿妏／嘉義報導

台61線、西濱快速公路北上雲嘉大橋路段今（21日）上午7時許發生20車連環撞的重大車禍，釀成2死8傷。其中，根據行車紀錄器畫面來看，事發當時能見度低，濃霧瀰漫，駕駛們根本來不及閃躲，車輛因而全撞成一團，車體嚴重變形。對此，《ETtoday新聞雲》記者製作一張圖，還原現場車輛追撞順序。不過，至於詳細事故原因，仍有待調查釐清。

▲▼西濱現場。（圖／記者蔡佩旻製圖）

▲西濱20車連環撞現場，照片上方為前端，點圖可放大。（圖／記者蔡佩旻製圖）

從圖片中可以看到，整起追撞事故2名死者分別位於車流的前端及後端。其中，前端的林姓銀車駕駛為中油退休人員，21日原打算赴雲林口湖，巡視魚塭，不料，卻於途中遇上車禍，整輛車在劇烈碰撞後，瞬間只剩一半，林男因而受困車內身亡，畫面相當驚悚。

▲▼西濱20車連環撞車禍，半身車畫面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林男轎車遭撞後，車身只剩下一半。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另一名在後端的死者李姓女子則是與丈夫、兒子開白車一同自屏東潮州北上，打算赴雲林東勢拜拜，怎料，途中卻發生追撞，當丈夫、兒子趕緊下車查看時，緊接著後方又來一台35噸貨車猛撞，讓她來不及逃生，最後送醫不治，而其丈夫、兒子則是驚險逃過一劫。

▲西濱車禍。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲李女當時乘坐白色轎車（左），因來不及逃生遭後車追撞身亡。（圖／記者翁伊森翻攝）

另外，從圖片中亦可看到，銀車旁有一輛煤氣桶車，而據車上乘客指出，當時該車曾受到後車追撞，因而撞上一旁護欄，造成160支瓦斯桶全散落一地，駕駛也受有腦震盪，送往醫院救治中。至於整個車禍最後端的漁產水車，雖受到猛烈撞擊後，但其車上駕駛幸運生還，讓現場不少人驚呼。

▲西濱20車連環撞。（圖／翻攝「西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享」臉書社團）

▲瓦斯桶散落一地。（圖／翻攝「西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享」臉書社團）

▲▼ 20車撞一團「貨車頭慘成鐵餅」！他幸運逃出僅輕傷…抖曝：快昏倒。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲漁產水車追撞前車，車頭雖遭壓成鐵餅，但駕駛幸運生還。（圖／記者翁伊森翻攝）

整起恐怖追撞事故讓該路段一度封閉通行，從圖片中可見，多部車輛幾乎全被撞歪，擠成一團，現場也可見，多部車的車體已被撞成廢鐵，模樣相當悽慘，幸經7個多小時搶救後，該路段於下午2時許恢復正常通行，至於車禍發生原因，仍待警方調查釐清。


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