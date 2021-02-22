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愛心夫婦公益不落人後　捐贈皮卡災情勘查車及拖船架

▲黃振祥、黃李秀麗夫婦，舉行捐贈災情勘查車1輛暨拖船架1具儀式，由消防局長李明峯代表受贈，並頒發感謝獎座及感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲黃振祥、黃李秀麗夫婦，舉行捐贈災情勘查車1輛暨拖船架1具儀式，由消防局長李明峯代表受贈，並頒發感謝獎座及感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局2月22日10時30分，舉行捐贈災情勘查車1輛暨拖船架1具儀式，由黃振祥、黃李秀麗夫婦出席捐贈，並由消防局長李明峯代表受贈，並頒發感謝獎座及感謝狀，以感謝夫婦2人的善行義舉，造福地方及人群。

黃振祥、黃李秀麗夫婦家住高雄市，平時生活單純行事低調，但熱心公益，愛心不落人後，曾經資助其他縣市消防局救災車輛及各式救災器材，在因緣際會下得知台南市消防局為推動消防人員救災裝備個人化，有空氣呼吸器氣瓶及背架等救災器材需求，二話不說慷慨解囊，於2020年10月捐贈台南市消防局空氣呼吸器氣瓶及背架10組。

▲黃振祥、黃李秀麗夫婦，舉行捐贈災情勘查車1輛暨拖船架1具儀式，由消防局長李明峯代表受贈，並頒發感謝獎座及感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

雙方在洽談相關捐贈事宜過程中，得知佳里分隊的一輛吊艇車因年份老舊故障報廢，而佳里分隊為消防局第三救災救護大隊的主力分隊，常常需要支援海邊或淹水地區的救溺勤務，急需1台可以拖船、搬運器材、涉水性能優越的災情勘查車，黃振祥先生、黃李秀麗女士立即連絡車商洽談捐贈車輛事宜，最後選定具備涉水性能且兼具船艇拖掛功能之皮卡車，並配備有LED警示燈、兩側側邊爆閃燈、警報器、拖船勾及無線電等裝備，著實提升分隊之水域救援效率。

黃振祥先生表示，他父母一直住在佳里區蚶寮（塭內里），對家鄉有著深厚感情，一直希望能為地方做點事情，這次能有機會回饋鄉里，因此特別以黃榮科（父）、黃陳員（母）的名義捐贈災情勘查車及拖船架，希望能強化消防局的救災能量，幫助到更多需要幫助的人。

▲黃振祥、黃李秀麗夫婦，舉行捐贈災情勘查車1輛暨拖船架1具儀式，由消防局長李明峯代表受贈，並頒發感謝獎座及感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，感謝黃振祥、黃李秀麗夫婦認同台南市消防局，願意捐贈救災器材和車輛。消防局在黃偉哲市長的支持下，一直致力於充實救災車輛器材及強化人員救災技能，然而政府資源有限，非常感謝兩位對於消防工作的支持與肯定。

▲黃振祥、黃李秀麗夫婦，舉行捐贈災情勘查車1輛暨拖船架1具儀式，由消防局長李明峯代表受贈，並頒發感謝獎座及感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，今日捐贈之皮卡災情勘查車及拖船架，具有災害指揮搶救、災情查勘回報、低窪地區搶救等各種功用，此義舉不但充實本市消防救災能量，更增進了災害勘查搶救之效能，足以為社會標竿、義行典範。

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