開基玉皇宮捐贈台南市消防局小型水箱車1輛　黃偉哲親感謝狀

▲台南市開基玉皇宮等單位，捐贈台南市消防局小型水箱車1輛、救災器材一批，台南市長黃偉哲親頒感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局5日上午10時許，在開基玉皇宮舉辦捐贈小型水箱車1輛及企業捐贈救災器材、裝備捐贈儀式，由開基玉皇宮主委涂大松、景同股份有限公司張凱翔及盛美股份有限公司葉展宜代表捐贈，並由台南市長黃偉哲接受，並頒發感謝獎牌與感謝狀。

開基玉皇宮愛心不落人後，奉獻社會不遺餘力，捐贈小型水箱車1輛，價值約新台幣350萬元。本車配有人命救助、滅火作業等裝備，可執行各種災害搶救、災情勘查回報、狹小巷道搶救等功用，此義舉不但充實台南市消防救災車輛，強化災害搶救之效能，更是社會楷模、義行典範。

此外，打造該輛水箱車之景同股份有限公司深受開基玉皇宮取之於社會，用之於社會之精神感昭，亦捐贈消防手套11雙及消防靴14雙，價值約10萬元；另盛美股份有限公司更捐贈火場出入口強力照明燈1台及安南區第1台渦輪式正壓排煙機，價值約20萬元，共同回饋社會。

消防局局長李明峯表示，開基玉皇宮及2家企業體認安南區有很多早期形成的狹小巷弄或既成道路，大型消防車輛不易通過，為了讓消防弟兄可以儘速抵達救災現場，保障市民生命財產，捐贈小型水箱車及各式救災裝備，供消防局安南分隊於救災使用，將善心義舉嘉惠於安南區的民眾。

搶救科科長邱淵明說，此次捐贈案除了保障市民生命財產安全，更是提高警義消人員自身救災安全，對於救災助益良多。

市長黃偉哲表示，開基玉皇宮致力於社會公益與藝文活動，襄助各社福機構、弱勢團體不遺餘力，從2005年起陸續捐贈台南市消防局5輛水箱消防車、消防破壞器材1批，近年來陸續捐贈合計4萬5千顆住警器，與社區居民和社會大眾形成良好的互動，也希望此舉能喚起社會人士之公益善舉、大愛精神，戮力弘揚社會光明面。

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