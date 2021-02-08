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過年鋒面襲台！東森直消電商贈180件羽絨衣　百歲嬤笑讚：很溫暖

▲▼東森直消電商南區展業長張玄諺代表，前往高雄市政府仁愛之家親贈180件羽絨衣。（圖／記者吳世龍攝）

▲東森直消電商南區展業長張玄諺代表，前往高雄市政府仁愛之家親贈180件羽絨衣。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

根據中央氣象局預報顯示，本周受到東北季風及鋒面影響，迎風面高溫略為下降，局部地區恐有大雨發生機率。長期關注公益以及偏鄉弱勢族群需求的東森集團總裁王令麟，近來引領旗下團隊前往全台各處甚至是離島，希望能在寒冬中送出最溫暖的心意。8日由東森直消電商南區展業長張玄諺代表，前往高雄市政府仁愛之家親贈180件羽絨衣，希望讓老人家能穿暖過好年。

▲▼東森直消電商南區展業長張玄諺代表，前往高雄市政府仁愛之家親贈180件羽絨衣。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市社會局副局長謝琍琍致贈感謝狀，感謝東森直消電商在寒冬送來暖意。（圖／記者吳世龍攝）

東森直消電商南區展業長張玄諺表示，王令麟總裁本持著取之於社會用之於社會的精神來照顧社會，加上今年冬天特別寒冷，王令麟總裁心心念念老人家們，所以特地捐贈180件羽絨衣給高雄仁愛之家，讓老人家們都能穿暖暖過好年。

高雄市社會局長謝琍琍說，非常謝謝東森直消電商來贊助仁愛之家的長輩，在春節前一個共餐的活動，仁愛之家收容的有行動自如、養健康的及一些臥床的長輩們，每年在過年前要有一個讓長輩關心、關懷、照顧他們的感受，非常謝謝民間團體給我們經費來舉辦一個共餐的活動，讓長輩們能夠感受到社會大眾的溫暖及愛護，再次感謝大家，也希望長輩們要好好照顧自己，讓自己生活更快樂。

▲▼東森直消電商南區展業長張玄諺代表，前往高雄市政府仁愛之家親贈180件羽絨衣。（圖／記者吳世龍攝）

▲東森直消電商南區展業長張玄諺和副局長謝琍琍共同替百歲高齡奶奶楊玉穿上暖呼呼的羽絨衣。（圖／記者吳世龍攝）

捐贈儀式上，東森直消電商南區展業長張玄諺也和高雄市社會局副局長謝琍琍共同替百歲高齡奶奶楊玉穿上全新的羽絨衣，楊奶奶直呼：「好溫暖！好舒服！」其他長輩們收到全新的羽絨衣，也掩不住嘴角的笑意，趕緊穿上身試試尺寸，大力比讚。

▲▼東森直消電商南區展業長張玄諺代表，前往高雄市政府仁愛之家親贈180件羽絨衣。（圖／記者吳世龍攝）

▲仁愛之家長輩們手比愛心，感謝東森直消電商在寒冬送暖。（圖／記者吳世龍攝）

無論在電視購物、直消平台與新媒體發展皆直衝第一的王令麟，堅持公益活動也要等同視之。2020年10月即捐贈200包池上米給汐止的安養院，並為90歲以上的爺奶開心慶生，不久前更暖心捐出100萬現金與50萬物資，幫新北弱勢家庭與流浪動物過好年；因應台北市議員應曉薇的歲末送暖活動，也大方捐贈150組火雞大餐，支持台灣農民的同時更讓弱勢家庭溫暖辦桌。

近日，王令麟總裁也預計捐出60餘台電腦給偏鄉課輔班，讓在地行政人員能以更有效率的方式處理文書資料，學童們也能有資源線上學習接軌數位生活。據悉，近日王令麟也指示集團未來每年冬天皆要固定規劃送暖活動，期許不論集團發展如何都能不忘初心，為社會盡一份心力。

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高雄東森直消社會局仁愛之家羽絨衣捐贈

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