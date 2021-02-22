228連假國道祭「高乘載管制」　3天路段、時段一次看

▲今年和平紀念日連假於國5實施高乘載管制。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

高公局表示，今年和平紀念日連假於國5實施高乘載管制，為利民眾於實施高乘載管制之交流道入口前快速掌握管制內容，預告之告示牌採圖形化，綠底白字呈現管制之路線及方向。

今年和平紀念日連假國道實施高乘載管制路段與時段如下：

一、2月27（周六）、28日（周日），每日6至12時，國5南港系統交流道南向入口。

二、2月28（周日）、3月1日（周一），每日14至21時，國5蘇澳至頭城各交流道之北向入口（結束時間視交通狀況機動調整）。

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▲228連假國道高乘載管制措施，預告之告示牌採圖形化。（圖／高公局提供）

高公局表示，高乘載管制預告告示牌，以紅底白字圖案呈現管制車種及人數，再以白底黑字之附牌呈現管制日期及時段，內容簡潔易懂，可有效縮短用路人判讀時間。

▲228連假國道交通管制措施。（圖／高公局提供）

至於設在管制交流道入口處之告示牌，因須作為員警執法依據，故維持傳統紅底白字的文字型禁制性告示牌。另為分散車流，連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折，以及每日0-5時暫停收費等措施。

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