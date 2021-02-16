北返趁上午！初五收假「7地雷路段」一覽　宜蘭-坪林恐塞11小時

▲國道5號車流量高，高公局呼籲北向用路人於上午時段回程。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者彭懷玉／綜合報導

今（16日）是大年初五，7天連假進入最後一天，高公局預估，今日易塞路段，分別為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里，以及國5北向宜蘭-坪林等路段，建議北向用路人儘早出發，以避開車潮。

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▲初五北部路況預測。（圖／高公局提供）

▲初五中部路況預測。（圖／高公局提供）

今日（16日）為春節連續假期初五，預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。高速公路局預判，今日易壅塞路段，北部國道部分，國1北向新竹系統-湖口、國3北向關西-大溪路段車流較多的情況多集中在傍晚以後，國5北向宜蘭-坪林路段車流較多的時間則從早上9點開始，要持續到晚間7點、8點才會紓解。

中部國道部分，國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里路段大約接近中午會有車流較多的現象，國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山路段車流則會集中在下午偏傍晚。南部國道，國10西向仁武-左營路段車流集中在傍晚4點、5點左右，國1北向楠梓-高科、大灣-台南系統則是中午時段車流較多。建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

▲初五南部路況預測。（圖／高公局提供）



而國道相關疏導措施包括：14-21時國5北向蘇澳-頭城各交流道高乘載管制、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。



公路總局也表示，預估今日（初五）中午過後車潮將持續湧現，省道易壅塞路段（台61線竹北路段、台9線蘇花公路北向）、東西向快速公路與國道銜接路段等。

▲初五交通疏運。（圖／高公局提供）