　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北返趁上午！初五收假「7地雷路段」一覽　宜蘭-坪林恐塞11小時

▲▼國道5號,國5,國道五號,國五,頭城段,礁溪,頭城,雪隧,雪山隧道,交通,高速公路。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲國道5號車流量高，高公局呼籲北向用路人於上午時段回程。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者彭懷玉／綜合報導

今（16日）是大年初五，7天連假進入最後一天，高公局預估，今日易塞路段，分別為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里，以及國5北向宜蘭-坪林等路段，建議北向用路人儘早出發，以避開車潮。

▲初五路況預測。（圖／高公局提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲初五北部路況預測。（圖／高公局提供）

▲初五路況預測。（圖／高公局提供）

▲初五中部路況預測。（圖／高公局提供）

今日（16日）為春節連續假期初五，預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。高速公路局預判，今日易壅塞路段，北部國道部分，國1北向新竹系統-湖口、國3北向關西-大溪路段車流較多的情況多集中在傍晚以後，國5北向宜蘭-坪林路段車流較多的時間則從早上9點開始，要持續到晚間7點、8點才會紓解。

中部國道部分，國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里路段大約接近中午會有車流較多的現象，國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山路段車流則會集中在下午偏傍晚。南部國道，國10西向仁武-左營路段車流集中在傍晚4點、5點左右，國1北向楠梓-高科、大灣-台南系統則是中午時段車流較多。建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

▲初五路況預測。（圖／高公局提供）

▲初五南部路況預測。（圖／高公局提供）

而國道相關疏導措施包括：14-21時國5北向蘇澳-頭城各交流道高乘載管制、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

公路總局也表示，預估今日（初五）中午過後車潮將持續湧現，省道易壅塞路段（台61線竹北路段、台9線蘇花公路北向）、東西向快速公路與國道銜接路段等。

▲初五路況預測。（圖／高公局提供）

▲初五交通疏運。（圖／高公局提供）

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
臨停擋入口遭BMW「神級倒車」封印　車主隔一晚現身道歉：你厲
「開工急凍大變天」今晚轉雨！　寒流恐襲連3天探8度

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不怕沒人找！高鐵「24小時數位客服」　迷路、找遺失物都能問

顏值低請死心！4大星座是「外貌協會VIP」　你的暗戀對象上榜沒

北返趁上午！初五收假「7地雷路段」一覽　宜蘭-坪林恐塞11小時

忘不了全盛期綠蓋！他求新一代「奶蓋之王」　飲料控推爆這1家

「開工急凍大變天」今晚轉雨！　寒流恐襲連3天探8度

愛莉莎莎3分鐘4度鞠躬道歉　蒼藍鴿籲停止攻擊：莎莎也辛苦了

絕美曼哈頓懸日降臨6縣市！　2021一整年追懸日時間點一次看

「6生肖」今年財運旺爆五顆星！　馬、羊投資眼光放長遠

輾狗男下場曝光！他靈堂下跪求原諒　老闆：明天不用來上班了

初四車潮爆炸國道驚見「人造銀河」！網哭屁股爛：南港塞到太魯閣

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

滾動！8kg胖橘貓不爽就「變成球」快速翻3圈後裝沒事...媽笑到岔氣

彰化女大逆向100公尺「4車嚇歪」 貨車煞不住追撞！她竟迴轉肇逃

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

大陸冷氣團來襲！17日變天轉雨　北部低溫探12℃中部日夜溫差大

不怕沒人找！高鐵「24小時數位客服」　迷路、找遺失物都能問

顏值低請死心！4大星座是「外貌協會VIP」　你的暗戀對象上榜沒

北返趁上午！初五收假「7地雷路段」一覽　宜蘭-坪林恐塞11小時

忘不了全盛期綠蓋！他求新一代「奶蓋之王」　飲料控推爆這1家

「開工急凍大變天」今晚轉雨！　寒流恐襲連3天探8度

愛莉莎莎3分鐘4度鞠躬道歉　蒼藍鴿籲停止攻擊：莎莎也辛苦了

絕美曼哈頓懸日降臨6縣市！　2021一整年追懸日時間點一次看

「6生肖」今年財運旺爆五顆星！　馬、羊投資眼光放長遠

輾狗男下場曝光！他靈堂下跪求原諒　老闆：明天不用來上班了

初四車潮爆炸國道驚見「人造銀河」！網哭屁股爛：南港塞到太魯閣

韓國歐巴那裡「長不大」！他困擾遭歧視...曝想「自宮」當女人

六月買房滾錢「10年狂賺3800萬」！關鍵3要素：3.2公尺以下絕不碰

不怕沒人找！高鐵「24小時數位客服」　迷路、找遺失物都能問

拿封箱膠帶「自纏頭部」詭異窒息　少年電玩成癮！疑模仿橋段致死

賠大了！1.6萬日租藍寶堅尼「飆太嗨」　連撞2車百萬飛了

7、8年級生「傳奇霸道總裁」集合！　明道、林志穎經典畫面甜爆

臨停擋入口遭BMW「神級倒車」封印　車主隔一晚現身道歉：你厲害

專訪／18歲扛家計　琳妲談父母就掉淚：想讓他們過更好的生活

AV男優太會唱…被認出是歌手！2年狂拍30片　爆紅獲邀《聲林3》

群聯潘健成：NAND flash需求上揚　開工會再大漲一波！

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

生活熱門新聞

輾狗男遭公司開除　老闆：明天不用來上班

初四國道驚見「人造銀河」！網塞到哭

開工日冷氣團報到　探10度時間點曝

6年相親20次！一交往「每周至少噴8千」慘遇曝光

電話不通！外送員門鈴一按「妹子衝出求救」

小兒科醫師反對幼童看鬼滅　3原因曝光

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

快訊／冷氣團要來了「最低溫探8℃」　變天轉雨時間曝

刮刮樂「連中3張」！下一秒卻悲劇了　她崩潰哭

「6生肖」今年財運旺爆五顆星

2021年財運揭曉！金牛走大運、巨蟹開紅盤

PTT女神小馮穿襯衫「露香肩」！戴眼鏡素顏曝

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

神明廳初夕夜發爐　他擲筊6次決定在家：8+9不違背天意

更多熱門

相關新聞

雪隧會塞到凌晨！初五必塞路段先看

雪隧會塞到凌晨！初五必塞路段先看

今（15日）是大年初四， 各地車流量來到高峰，高公局稍早表示，國道交通量為92.8百萬車公里，預估今日交通量為133百萬車公里。此外，也同步預估明天（初五）易塞路段，分別為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里，以及國5北向宜蘭-坪林等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發。

國1北上新竹紫爆！台中苗栗狂塞「一條紅」

國1北上新竹紫爆！台中苗栗狂塞「一條紅」

花蓮市清潔隊開工　首日清運垃圾90公噸

花蓮市清潔隊開工　首日清運垃圾90公噸

台南觀光工廠營業額來客數創佳績

台南觀光工廠營業額來客數創佳績

春節蘇花北返車潮湧現　15日達最高峰

春節蘇花北返車潮湧現　15日達最高峰

關鍵字：

春節高公局雪隧春節路況

讀者迴響

熱門新聞

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

連假40萬人上當！點開見端火鍋滑倒崩潰

輾狗男遭公司開除　老闆：明天不用來上班

拍床戲褲襠凸一塊！3男星錄影疑起「生理反應」

愛莉莎莎低頭道歉…曖昧男網紅「約泡」力挺

初四國道驚見「人造銀河」！網塞到哭

AV女優罵髒話爆紅　悲慘身世曝：只有上床感覺活著

重機「射穿」轎車右門騎士全身骨折

18歲男「堅持應徵店長」踩NONO面試地雷

8歲童閹掉求當太監　醒來清朝滅亡了

麥當勞冰淇淋機內部曝光！18萬網看傻

開工日冷氣團報到　探10度時間點曝

西濱遇「賓士房子」　網：閃遠點

汪嗨咬點燃鞭炮「炸全家又炸窩」

6年相親20次！一交往「每周至少噴8千」慘遇曝光

更多

最夯影音

更多
半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住
輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面