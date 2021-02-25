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228連假首波出遊車潮明湧國道　國5估從早上9點塞到凌晨12點

▲▼228連假將管制國5入口，北宜公路當天舉辦活動，警呼籲避開管制時間及活動路段 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲首波連假出遊車潮估從明起湧現國道，其中，國5南向南港系統至頭城路段將從上午9點起車多壅塞，恐持續至深夜24時。 （圖／記者陳以昇翻攝）

記者賴文萱／台北報導

228連假即將展開，高公局透過大數據分析，首波連假出遊車潮估從明起湧現國道，其中，國5南向南港系統至頭城路段將從上午9點起車多壅塞，恐持續至深夜24時。

依據觀光局訂房率資料，這次連假宜花東訂房率尖峰日（2月27日）達5成，將有大量車潮利用國5往返花東地區，國5壅塞勢必難以避免。連假第1、2日南向旅行時間預估將達平日5倍，連假第2、3日北向旅行時間預估將達平日7倍。

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228連假國道每日重點壅塞路段預測一覽表

2/26（周五）連假前一天
「國1南向」
18-22 時楊梅-新竹系統（3倍）

「國3南向」
18-22 時三鶯-關西（3倍）

「國5南向」
9-24 時南港系統-坪林（3倍）

2/27（周六）連假首日
「國1南向」
7-15 時楊梅-新竹系統（5倍）
8-16 時彰化系統-埔鹽系統（3倍）

「國1北向」
10-12 時圓山-大華系統（4倍）

「國3南向」
7-12 時三鶯-關西（4倍）
9-12 時烏日-霧峰系統（4倍）

「國5南向」
5-16 時 南港系統-坪林（5倍）

2/28（周日）連假第二日
「國1南向」
8-12 時楊梅-新竹系統（5倍）
10-13 時彰化系統-埔鹽系統（3倍）

「國1北向」
10-12 時圓山-大華系統（4倍）
16-21 時新竹系統-竹北（4倍）
15-20 時南屯-后里（4倍）
14-20 時西螺-埔鹽系統（4倍）

「國3南向」
9-12 時三鶯-關西（4倍）
10-13 時烏日-霧峰系統（4倍）

「國3北向」
16-20 時關西-大溪（4倍）
16-20 時霧峰系統-霧峰（3倍）
16-20 時竹山-中興（3倍）

「國5南向」
6-16 時 南港系統-坪林（5倍）

「國5北向」
11-23 時宜蘭-坪林（7倍）

「國6西向」
16-19 時舊正-霧峰系統（3倍）

3/1（周一）連假收假日
「國1北向」
16-21 時新竹系統-竹北（4倍）
15-18 時南屯-后里（4倍）
15-20 時西螺-埔鹽系統（4倍）

「國3北向」
15-21 時關西-大溪（4倍）
15-18 時霧峰系統-霧峰（3倍）
15-20 時竹山-中興（3倍）

「國5北向」
10-20 時宜蘭-坪林（7倍）

「國6西向」
16-18 時舊正-霧峰系統（3倍）

▲▼228連假國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼228連假國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼228連假國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲228連假前一日國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

高公局透過大數據分析，預測連假前一日及3天連假重點壅塞路段及時段，其中，國5國5南向南港系統至頭城路段明上午9點起就將湧現首波出遊車潮，車多壅塞情形恐持續至深夜24時，接著連假首日5時起，又會再有一波車多壅塞狀況，估至下午4點才疏解。

▲▼228連假國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼228連假國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼228連假國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲228連假首日國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼228連假國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼228連假國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼228連假國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲228連假第二日南下國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼228連假國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼228連假國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼228連假國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲228連假第二日北上國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼228連假國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼228連假國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼228連假國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲228連假收假日北上國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

為避免交通壅塞惡化，高公局規劃實施國5匝道封閉及分向高乘載管制，2月27日至28日，每日0至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口匝道，並且於6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制。

2月28日至3月1日，每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制，國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲228連假天氣概況出爐。（圖／中央氣象局）

另依據中央氣象局預報，連假前一日及第1日東北季風增強，北部多數地區都有機會降雨，東半部地區及中南部山區也有局部短暫雨，其他地區雲量偏多，北台灣天氣轉涼，其他地方較不受影響；連假第2、3日(2月28日及3月1日) 東北季風減弱，氣溫回升、降雨減少，東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

高公局提醒，用路人於連假行駛國道若遇下雨或車多壅塞時，請注意雨天視線不佳，並與前車保持安全行車距離，小心駕駛。

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