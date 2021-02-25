228連假省道「塞車地雷」出爐　一張圖看最塞路段、時段

▲228連假蘇花改、南迴改及西濱快各尖峰時段出爐，公路總局提醒盡量避開行駛。（圖／記者游芳男翻攝）

記者賴文萱／台北報導

228三天連假即將到來，公路總局預估主要旅次以外出觀光旅遊為主，為紓解車潮，針對台9線蘇花公路、南迴公路及台61線西濱快速公路等三條主要幹道盤點預估各路段的尖峰時段，提醒民眾提前規劃盡量避開行駛。

台9線蘇花公路部分，南下往花蓮方向尖峰時段為2月27日上午5時至11時，公路總局在蘇花路廊南下蘇澳地區及和平地區於2月27日上午5時至下午5時實施大客車優先道措施；北上往蘇澳部分，尖峰時間為3月1日中午12時至下午5時，公路總局在蘇花路廊北上和平地區及崇德地區路段於3月1日上午11時至下午4時實施大客車優先道措施，視車流狀況解除措施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次連假也開放蘇花改路段雙向路肩供大客車行駛，開放時間為2月27日上午5時至下午5時、2月28日上午7時至下午1時及3月1日中午12時至下午4時，建議民眾避開尖峰時段行駛，並多加善用公共運輸。

▲228連假省道塞車重點壅塞路段、時段。（圖／公路總局提供）

台61線西濱快速公路部分，公路總局預判228連續假期尖峰時段部分瓶頸路段（如鳳鼻路段等）將出現局部車多情形，公路總局將啟動相關路口管制措施：台68線南寮端交流道銜接台15線南下出口匝道將於2月26日21時至3月1日21時封閉，欲經由本路段南下之民眾可繼續行駛台68線主線至終點後，經榮濱路接台15線南下。

竹南~香山北上路段，高公局規劃2月28日及3月1日全日封閉西濱交流道北上匝道，公路總局將透過CMS導引用路人續駛台61線北上轉香山聯絡道銜接國道3號，並發布北上方向國道3號及台61線旅行時間，供用路人選擇行駛路線參考。

竹南路段於2月28日及3月1日15時至晚間11時封閉冷水坑、中美里、保福路、竹南垃圾場、苗11大山腳等5處路口，請用路人多加注意。

▲台9線南迴公路，香蘭金崙路段雙向實施大客車優先道措施。（圖／交通部提供，照片：西濱南工程處攝影師王富生攝）

台9線南迴公路部分，南下往屏東方向尖峰時段為3月1日中午12時至晚間9時，瓶頸路段（如草埔森永隧道等）將出現局部車多情形；在南迴公路香蘭金崙路段雙向實施大客車優先道措施，北上路段實施時間為2月27日上午9時至下午2時，南下路段實施時間3月1日下午1時至晚間7時。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來