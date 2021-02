阿富汗爆炸！2寶媽口鼻冒血倒地　小童滿身血哭喊「媽媽起來啊」

▲阿富汗發生爆炸,小男孩哭喊「媽媽起來啊!」。(圖/翻攝自推特/@paykhar)

文/中央社阿富汗喀布爾21日綜合外電報導

阿富汗首都喀布爾今天發生爆炸事件,網路隨後迅速流傳一段駭人影片,可見渾身是血的兒童站在陷入昏迷的婦人旁哭喊「媽媽起來」,引發網友鼻酸。

法新社報導,這起爆炸事件再度在早已厭倦戰爭的阿富汗引發眾怒。

報導說,這起爆炸似乎是針對喀布爾維安部隊而來。喀布爾警方發言人法拉瑪茲(Ferdaws Faramarz)表示,已知至少2人喪命,另有5人受傷。

#Afghanistan is a scene of carnage every day. Today in #Kabul a mother was killed on the side of the road after and explosion while her little children were with her.



Taliban, Afghan government’s negotiators and Biden administration need to stop this!



pic.twitter.com/K6M2Ye8ykF